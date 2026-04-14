GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze İtfaiye Hizmet Binası’nda ilerleme yüzde 60

Büyükşehir, yeni hizmet binaları ile itfaiye teşkilatını güçlendiriyor.

14 Nisan 2026 Salı 12:12

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından hayati önem taşıyan itfaiye teşkilatını ekip, araç, ekipman ve yeni hizmet binaları ile güçlendiriyor. Kurum bünyesinde uzun yıllar hizmet veren yapıları yenileyen Büyükşehir, bu kapsamda Gebze Millet Bahçesi’ne yeni itfaiye binası kazandırıyor.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Türkiye’de örnek gösterilen itfaiye teşkilatına sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmetlerinde kaliteyi daha da artırmak için ihtiyaç olan bölgelere yeni hizmet binaları kazandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze’de yıllardır hizmet veren ve eskimesi nedeniyle yetersiz kalan itfaiye binasını yenileme kararı aldı. Gebze Millet Bahçesi’ne modern ve son teknolojiyle donatılmış yeni bir itfaiye binası inşa eden Büyükşehir, çalışmalarda yüzde 60 seviyesine ulaştı.

GEBZE’YE YENİ İTFAİYE BİNASI İNŞA EDİLİYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gebze’de inşa edilen yeni itfaiye binası için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yakın zamanda Gebze Millet Bahçesi içerisindeki yeni yerinde modern imkânlarla hizmet vermeye başlayacak olan müfreze binasında, temel betonu atılırken kalıp montajlarına da başlandı. Araç, ekipman ve personel kapasitesiyle Türkiye’de örnek gösterilen bir itfaiye teşkilatına sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye kazandıracağı yeni hizmet binasıyla gücüne güç katacak.

 
TOPLAM İNŞAAT ALANI BİN 735 METREKARE

Gebze Millet Bahçesi’nin doğu bölümünde toplam 4 bin 316 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Yeni Gebze İtfaiye Müfreze Binası, bin 735 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Müfreze binası, zemin kat ve galerili birinci kattan oluşacak şekilde projelendirildi. Zemin katın ön cepheden giriş yapılan bölümü itfaiye araç parkı olarak düzenlenirken, arka cephede ise çelik sundurmalı sert zemin alanı yer alacak.

 
YENİ HİZMET BİNASINDA HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Zemin katta itfaiye araçlarının giriş ve çıkışının bulunduğu 390 metrekarelik kapalı garaj, 150 m2 teras, haberleşme, vardiya amirliği, grup amirliği, yazı işleri, eğitim-toplantı salonu, mekanik ve elektrik odaları, depolar, WC’ler, mutfak ve dinlenme-yemekhane odası bulunacak. 1. katta ise 4 adet yatakhane, WC’ler, duş, mescit, depo, spor ve eğitim salonu yer alacak.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

