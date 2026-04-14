İzmit Millet Bahçesi’nde su göletine bilimsel çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alan gölette su kalitesini artırmak, ekosistemi güçlendirmek ve sürdürülebilir çevre yönetimini desteklemek amacıyla bilimsel temellere dayalı, periyodik izleme ve iyileştirme çalışmalarını içeren kapsamlı bir projeyi hayata geçirdi.

14 Nisan 2026 Salı 11:34

GÖLETTE EKOSİSTEM İÇİN BİLİMSEL ÇALIŞMA


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda çevre, tarım alanları ve su havzalarının korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alan göletin su kalitesinin artırılması ve ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı ve bilimsel temellere dayanan önemli bir çalışma hayata geçirildi. Kentin önemli rekreasyon alanlarından biri olan gölette başlatılan bu çalışma ile doğal yaşamın korunması hedeflenirken vatandaşların daha sağlıklı ve nitelikli bir çevrede vakit geçirmesi de sağlanacak.

KİRLİLİK KAYNAKLARI DETAYLI ANALİZ EDİLECEK

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında göletin fiziksel, kimyasal ve biyolojik su kalitesi düzenli olarak izlenecek. Aynı zamanda gölet ekosistemini etkileyen sediman birikimi, çevresel atıklar ve yüzeysel akışlar gibi kirlilik unsurları detaylı şekilde analiz edilecek. Çalışmalar yalnızca mevcut durumun tespitiyle sınırlı kalmayacak; sucul yaşamın korunması ve geliştirilmesi için kapsamlı iyileştirme stratejileri de oluşturulacak.

15 GÜNLÜK PERİYOTLAR İLE SÜRDÜRÜLECEK

Öte yandan çalışmalar kapsamında ötrofikasyonun kontrol altına alınması, aşırı alg çoğalmasının önlenmesi ve biyoçeşitliliğin artırılması hedefleri doğrultusunda somut çözüm önerileri geliştirilecek. Bu çalışmaların sonucunda teknik uygulama adımlarını içeren kapsamlı bir “Ekolojik Yönetim ve Takip Rehberi” hazırlanarak örnek bir model ortaya konulacak. Çalışma, 15 günlük periyotlarla sürdürülecek ve yıl sonuna kadar devam edecek.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
23 Nisan Coşkusu Masa Tenisi Turnuvası ile Zirveye Taşınıyor 23 Nisan Coşkusu Masa Tenisi Turnuvası ile Zirveye...
Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Kahraman, Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Kahraman, Vali Aktaş’ı...
Kent mobilyaları Darıca'da usta ellerden çıkıyor Kent mobilyaları Darıca'da usta ellerden çıkıyor
Dilovası'nda sokaklar sabunlu suyla yıkandı Dilovası'nda sokaklar sabunlu suyla yıkandı
İzmit sahil bağlantı kolu trafiğe kapatılıyor İzmit sahil bağlantı kolu trafiğe kapatılıyor
Gölcük'te Gölcük'te "Türkiye Yüzyılı" buluşması
23 Nisan Coşkusu Masa Tenisi Turnuvası ile...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (OSB)...

Haberi Oku