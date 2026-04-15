GENEL:
Kartepe'de eskiyen çöp konteynerleri onarılarak yeniden kullanıma sunuluyor

Kartepe'de kullanım ömrünü uzatmak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla eskiyen çöp konteynerleri belediye ekiplerince onarılarak yenileniyor.

15 Nisan 2026 Çarşamba 18:35

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, hasar gören, kullanım nedeniyle deforme olan veya ayak kısımları kırılan konteynerler toplanarak belediye şantiyesine getiriliyor. 

Atölyedeki uzman ekiplerin titiz çalışmasıyla kırık parçaları yenilenen ve sağlamlaştırılan konteynerler, daha sonra dayanıklı boyalarla boyanarak modernize ediliyor. Tamir ve boya işlemlerinin ardından ilk günkü temiz görünümüne kavuşan konteynerler, yeniden ilçe genelindeki cadde ve sokaklardaki yerlerini alarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.  


