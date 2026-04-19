Nikah töreni siyaset camiasını bir araya getirdi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu'nun kızı Suna Selcen, Mustafa Kaan Hasdemir ile dünyaevine girdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın kıydığı nikahta, Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi isim, genç çifti yalnız bırakmadı.

19 Nisan 2026 Pazar 10:41

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ile eşi Asuman Tipioğlu'nun kızı Suna Selcen; Pelin ve Mustafa Hasdemir'in oğlu Mustafa Kaan ile Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıyarken, törene çok sayıda siyasi katılım oldu. Genç çiftin nikah merasimine; Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile İstanbul olmak üzere birçok şehirden milletvekili ve siyasetçi katıldı. 
 
"Kurdukları hayatların bereketli olmasını diliyorum" 

Misafirlere katılımları için teşekkür eden Veysel Tipioğlu, "Gösterdiğiniz nezaket, ettiğiniz dua ve iyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Ülkenin bütün evlatlarının geleceklerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kurdukları hayatların bereketli olmasını diliyorum. Bizim için çok önemli olan bugün de sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah eksiklerinizi göstermesin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz" dedi. 

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, çifti tebrik ederek evlilik cüzdanını geline takdim etti. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen depoladı İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen...
Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çevre düzenlemesi devam ediyor Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çevre düzenlemesi...
Basının geleceği ve yaşanan zorluklar masaya yatırıldı Basının geleceği ve yaşanan zorluklar masaya yatırıldı
"Değer yargıları zayıflamış bir gençlikle karşı...
Köy fırınlarına Büyükşehir eli değiyor Köy fırınlarına Büyükşehir eli değiyor
Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde asfalt işlemi tamam Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde asfalt işlemi...
İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen...
Kocaeli ile İskeçe arasında kurulan gönül köprüsü, Kocaelispor U-19 Altyapı Karma Takımı ile İskeçe...

Haberi Oku