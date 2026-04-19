Nikah töreni siyaset camiasını bir araya getirdi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ile eşi Asuman Tipioğlu'nun kızı Suna Selcen; Pelin ve Mustafa Hasdemir'in oğlu Mustafa Kaan ile Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıyarken, törene çok sayıda siyasi katılım oldu. Genç çiftin nikah merasimine; Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile İstanbul olmak üzere birçok şehirden milletvekili ve siyasetçi katıldı.