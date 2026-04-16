Çocuğunu tehdit ettiğini iddia ettiği motosikletliye otomobiliyle böyle çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, çocuğunu tehdit ettiğini iddia ettiği motosiklet sürücüsüne otomobiliyle kasten çarptı. Motosikletlinin metrelerce savrulduğu o dehşet anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 14 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Gerginliğin ardından motosiklet sürücüsü hareket ederek bölgeden ayrıldı. Otomobil sürücüsü, çocuğunu tehdit ettiğini öne sürdüğü motosikletliyi karşı yönden ilerlerken fark etti. Şahıs, hızını kesmeden otomobilinin direksiyonunu bir anda motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı. Otomobilin şiddetle çarpması sonucu motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yere düşerken, motosiklet ise yol kenarındaki bir iş yerinin önüne fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.