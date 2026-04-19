Yunus Emre Akdoğan: “Bu Vatanın Çocuklarına Gerçek Fırsatlar Sunacağız“

Türkiye'de her yıl binlerce yetenekli genç sporcu, doğru eğitim ve fırsat bulamadığı için futboldan kopuyor. Beylikbağınter SK Başkanı

, bu gerçekliği değiştirmek için yola çıkan isimlerden biri. "Hiçbir sporcumuzun emeğinin heba olmasına izin vermeyeceğiz" diyen Akdoğan, kurduğu sistemle genç yeteneklere profesyonel futbola giden yolu açıyor.





Fenerbahçe altyapısında yaklaşık 10 yıl forma giyen ve milli takım seviyesinde görev alan Akdoğan, büyük kulüplerin altyapı sistemlerindeki eksiklikleri birebir deneyimlemiş bir isim. "Bu işi anlamak için içinde olmak gerekir. Ben o sistemi yaşadım ve eksikliklerini gördüm. Biz bu eksikleri gidermek için çalışıyoruz" diyor.



Her Çocuğa Eşit Kalitede Eğitim

Akdoğan'ın kurduğu yapı, 7 şubede aynı standartlarda eğitim sunmayı esas alıyor. Hangi şubede olursa olsun, her sporcu aynı kalitede antrenman programı, profesyonel ekipman ve nitelikli teknik kadroyla çalışma imkanı buluyor. 1000'i aşkın sporcuya hizmet veren bu yapı, 60 kişilik profesyonel kadrosuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Inter Academy işbirliği sayesinde bu eğitim modeli uluslararası bir boyut kazandı. İtalya'dan gelen antrenörler ve Inter'in sağladığı teknik destek, genç sporcuların Avrupa standartlarında yetişmesine olanak sağlıyor.



Sadece Futbol Değil, Gelecek İnşa Ediliyor

Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Akdoğan, sporcuların yalnızca teknik gelişimini değil, kişisel gelişimlerini de önemsiyor. Disiplin, takım ruhu ve hedef odaklılık gibi değerler, antrenman programlarının ayrılmaz bir parçası olarak uygulanıyor.

"Bu vatanın çocuklarına gerçek fırsatlar sunacağız. Farklı şehirlerde, farklı platformlarda var olacağız. Bu yapı büyüyecek, gelişecek ve ülke genelinde örnek bir model haline gelecek" diyen Akdoğan, vizyonunun sadece yerel değil, ulusal ölçekte genişleyeceğini vurguluyor.



Hedefler

Kısa vade: Altyapı sistemini güçlendirmek

Orta vade: Akademi Ligi'ne ulaşmak

Uzun vade: A takımı 3. Lig'e taşımak