Yunus Emre Akdoğan: “Bu Vatanın Çocuklarına Gerçek Fırsatlar Sunacağız“

Yetenekli Gençlerin Kaybolmasına İzin Verilmeyecek

19 Nisan 2026 Pazar 12:04

Türkiye'de her yıl binlerce yetenekli genç sporcu, doğru eğitim ve fırsat bulamadığı için futboldan kopuyor. Beylikbağınter SK Başkanı Yunus Emre Akdoğan, bu gerçekliği değiştirmek için yola çıkan isimlerden biri. "Hiçbir sporcumuzun emeğinin heba olmasına izin vermeyeceğiz" diyen Akdoğan, kurduğu sistemle genç yeteneklere profesyonel futbola giden yolu açıyor.

Fenerbahçe altyapısında yaklaşık 10 yıl forma giyen ve milli takım seviyesinde görev alan Akdoğan, büyük kulüplerin altyapı sistemlerindeki eksiklikleri birebir deneyimlemiş bir isim. "Bu işi anlamak için içinde olmak gerekir. Ben o sistemi yaşadım ve eksikliklerini gördüm. Biz bu eksikleri gidermek için çalışıyoruz" diyor.

Her Çocuğa Eşit Kalitede Eğitim

Akdoğan'ın kurduğu yapı, 7 şubede aynı standartlarda eğitim sunmayı esas alıyor. Hangi şubede olursa olsun, her sporcu aynı kalitede antrenman programı, profesyonel ekipman ve nitelikli teknik kadroyla çalışma imkanı buluyor. 1000'i aşkın sporcuya hizmet veren bu yapı, 60 kişilik profesyonel kadrosuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Inter Academy işbirliği sayesinde bu eğitim modeli uluslararası bir boyut kazandı. İtalya'dan gelen antrenörler ve Inter'in sağladığı teknik destek, genç sporcuların Avrupa standartlarında yetişmesine olanak sağlıyor.

Sadece Futbol Değil, Gelecek İnşa Ediliyor

Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Akdoğan, sporcuların yalnızca teknik gelişimini değil, kişisel gelişimlerini de önemsiyor. Disiplin, takım ruhu ve hedef odaklılık gibi değerler, antrenman programlarının ayrılmaz bir parçası olarak uygulanıyor.

"Bu vatanın çocuklarına gerçek fırsatlar sunacağız. Farklı şehirlerde, farklı platformlarda var olacağız. Bu yapı büyüyecek, gelişecek ve ülke genelinde örnek bir model haline gelecek" diyen Akdoğan, vizyonunun sadece yerel değil, ulusal ölçekte genişleyeceğini vurguluyor.

Hedefler

  • Kısa vade: Altyapı sistemini güçlendirmek

  • Orta vade: Akademi Ligi'ne ulaşmak

  • Uzun vade: A takımı 3. Lig'e taşımak

Birlikte başaracağız.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın: “Algı oyunlarınızla çocuklarımızın tertemiz bayramına gölge düşürmeyin” Büyükakın: “Algı oyunlarınızla çocuklarımızın...
Büyükşehir, 47 ilden 110 gazeteciyi ağırladı Büyükşehir, 47 ilden 110 gazeteciyi ağırladı
İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen depoladı İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen...
Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çevre düzenlemesi devam ediyor Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çevre düzenlemesi...
Nikah töreni siyaset camiasını bir araya getirdi Nikah töreni siyaset camiasını bir araya getirdi
Basının geleceği ve yaşanan zorluklar masaya yatırıldı Basının geleceği ve yaşanan zorluklar masaya yatırıldı
Büyükakın: “Algı oyunlarınızla çocuklarımızın...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "23 Nisan Etkinlikleri İptal Edildi" algısı oluşturmak...

Haberi Oku