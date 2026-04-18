Erken Kalp Krizlerinin ve İnmelerin %80’i Önlenebilir: Uzmanlardan “Kalp Haftası” Uyarısı

Kocaeli Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Uğur, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı açıklamalarda kalp ve damar hastalıklarının büyük oranda önlenebilir olduğuna dikkat çekti. Dr. Uğur, risk faktörlerinin kontrol altına alınması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesiyle erken kalp krizleri ve inmelerin yaklaşık yüzde 80’inin engellenebileceğini vurguladı.

18 Nisan 2026 Cumartesi 10:53

Kalp ve damar hastalıklarının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önde gelen ölüm nedenleri arasında yer aldığını vurgulayan Dr. Uğur, 2024 yılı verilerine göre ülkemizdeki ölümlerin yüzde 28’i kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanmaktadır” dedi. Hastalandıktan sonra tedavi olmaktansa, hastalığı önlemenin çok daha doğru bir yaklaşım olduğuna dikkat çeken Dr. Uğur, bu nedenle bireylerin risk faktörlerine karşı bilinçli olması gerektiğini ifade etti.

Kalp hastalıklarının oluşumunda rol oynayan risk faktörlerine değinen Dr. Uğur, “Şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme, alkol tüketimi, tütün kullanımı, stres ve karın tipi obezite en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bu faktörler kalp ve damar hastalıklarının yaklaşık yüzde 90’ından sorumludur” diye konuştu. Bu risklerle etkin mücadele edilmesi halinde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin büyük ölçüde önlenebileceğini belirtti.

Sağlıklı yaşamın temelinin dengeli beslenmeden geçtiğini vurgulayan Dr. Uğur, “Burada önemli olan sürdürülebilir ve doğru beslenme alışkanlığıdır. Diyet değil, yaşam tarzı değişikliği esas alınmalıdır” dedi. Düzenli egzersizin de önemine değinen Uğur, haftada en az 5 gün 30'ar dakika yapılan orta fiziksel aktivitenin kalp ve damar hastalığı riskini önemli ölçüde azalttığını, sadece yürüyüşle bile bu riskte belirgin düşüş sağlanabileceğini ifade etti.

Sigara kullanımının kalp sağlığı üzerindeki en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Uğur, bireylerin hem kendileri hem de sevdikleri için tütün ürünlerinden uzak durmaları gerektiğini belirtti. Stres yönetiminin de kalp sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Dr. Uğur, bireylerin kendi stres kaynaklarını tanıyarak bu faktörleri kontrol altına almalarının fayda sağlayacağını söyledi.

Düzenli kan basıncı ölçümünün ve hipertansiyonun erken tanısının hayati önem taşıdığını vurgulayan Dr. Uğur, erken tedavinin hayat kurtardığını ifade etti. Vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda profesyonel destek almaları çağrısında bulunan Dr. Uğur, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ücretsiz hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde sunulan hizmetlerin bu süreçte önemli katkı sağladığını dile getirdi.

