Köy fırınlarına Büyükşehir eli değiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ortak kullanımda olan köy fırınlarını tek tek elden geçiriyor. Geleneksel lezzetlerin pişirildiği bu alanlar, yapılan bakımlarla yeniden kullanıma hazırlanıyor. Köy fırınları, Büyükşehir’in sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarıyla uzun yıllar mahalle sakinlerine hizmet vermeyi sürdürecek.

18 Nisan 2026 Cumartesi 10:09

FIRINLAR, GÜVENLİ VE VERİMLİ HALE GETİRİLİYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda bakım ve onarım faaliyetleri Tesisler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ekipler, fırınların yıpranan bölümlerini yenileyerek daha güvenli ve verimli hale getiriyor. “Köylere Fırın Projesi” ile daha önce inşa edilen ve zamanla yıpranan fırınlar tek tek yenileniyor. Çalışmalar ile birlikte fırınlar hem daha güvenli hem de daha kullanışlı hale geliyor.

A TAKIMI EKİPLERİNDEN DETAYLI YENİLEME

Çalışmalar kapsamında fırınların iç kubbesi ve bacası kontrol ediliyor. Dış yüzeylerde boya ve koruyucu işlemler uygulanırken, ahşap bölümler de yenileniyor. Fırınların çevresinde yapılan küçük düzenlemelerle kullanım alanı daha rahat hale getiriliyor.

KIRSALDA ORTAK KULLANIM ALANI

Özellikle bayram, düğün ve cenaze gibi kalabalık organizasyonlarda aktif olarak kullanılan köy fırınları; ekmek, pide ve börek gibi birçok ürünün aynı anda pişirilmesine imkân sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi hem yeni fırınlar kazandırmaya hem de mevcut fırınların bakımını düzenli olarak sürdürmeye devam edecek.

GELENEKSEL KÜLTÜR YAŞATILIYOR

Kırsal mahallelerde vatandaşların ortak kullanımına sunulan köy fırınları, yalnızca yemek pişirme ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda komşuluk kültürünün ve geleneksel yaşamın da yaşatılmasına katkı sağlıyor.

