Gebze Ticaret Odasından Turizm Haftası Etkinliği

Sanayinin başkenti Gebze’de kültür ve turizm toplantısı ile ilgili önemli açıklama

Gebze Ticaret Odası olarak; şehrimizin kültürel mirasını, tarihi değerlerini ve turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz “Sanayinin Başkenti Gebze’de Kültür ve Turizm” programına sizleri davet ediyoruz.

Program kapsamında; Gebze’mizin tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirilecek, kültürel mirasımızın önemli unsurlarından biri olan Tarihi Su Dolabı’nda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

22 Nisan Çarşamba 15.00 Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu

Program Akışı: 15.00 – Sunumlar & Tanıtım Videosu 15.45 – Tarihi Su Dolabı Kültürel İkramlar, Ezgiler & Söyleşi