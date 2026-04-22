Gebze Ticaret Odasından Turizm Haftası Etkinliği

Sanayinin başkenti Gebze’de kültür ve turizm toplantısı ile ilgili önemli açıklama

22 Nisan 2026 Çarşamba 09:54

Gebze Ticaret Odası olarak; şehrimizin kültürel mirasını, tarihi değerlerini ve turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz “Sanayinin Başkenti Gebze’de Kültür ve Turizm” programına sizleri davet ediyoruz.
Program kapsamında; Gebze’mizin tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirilecek, kültürel mirasımızın önemli unsurlarından biri olan Tarihi Su Dolabı’nda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
???? 22 Nisan Çarşamba
???? 15.00
???? Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu
Program Akışı:
15.00 – Sunumlar & Tanıtım Videosu
15.45 – Tarihi Su Dolabı
Kültürel İkramlar, Ezgiler & Söyleşi
Katılımınızdan memnuniyet duyarız.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi, hastane inşaatını GTÜ’lü öğrencilerle birlikte inceledi Çiftçi, hastane inşaatını GTÜ’lü öğrencilerle...
Gebze Okur’da Bilim Dolu Akşam Gebze Okur’da Bilim Dolu Akşam
Çevre odaklı çalışmalar uluslararası üyelik getirdi Çevre odaklı çalışmalar uluslararası üyelik...
Kocaeli İl Nüfus Müdürü ile Kocaeli’de hayata geçirilmesi planlanan “Her Bebek İçin Bir Fidan” kampanyası konuşuldu Kocaeli İl Nüfus Müdürü ile Kocaeli’de hayata...
Sınav Hazırlığında Başarıya Giden Doğru Eğitim Rehberi Sınav Hazırlığında Başarıya Giden Doğru Eğitim...
En İyi Su Arıtma Cihazı Nasıl Seçilir? Kapsamlı Rehber En İyi Su Arıtma Cihazı Nasıl Seçilir? Kapsamlı...
Çiftçi, hastane inşaatını GTÜ’lü öğrencilerle...
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle...

Haberi Oku