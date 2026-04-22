banner1301
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi, hastane inşaatını GTÜ’lü öğrencilerle birlikte inceledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle birlikte yapımı hızla devam eden Çayırova Devlet Hastanesi inşaatında inceleme gerçekleştirdi.

Çiftçi, hastane inşaatını GTÜ'lü öğrencilerle birlikte inceledi

22 Nisan 2026 Çarşamba 10:40

Çayırovalıların ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin en büyük hayali olan, yapımı hızla süren Çayırova Devlet Hastanesi’nde çalışmalar devam ediyor. Deprem izolatör montajında sona gelinen hastane inşaatında, bodrum kat kolonlarının ve bodrum kat tabla betonlarının dökülme işlemi de hızla sürüyor. Birçok imalatın süratle devam ettiği hastane inşaatına bu kez Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle birlikte giden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, genç mühendis adaylarıyla şantiye sahasını gezdi ve GTÜ’lü öğrencilere hastane inşaatıyla ilgili bilgiler verdi. 200 yataklı ve deprem izolatörlü olarak inşa edilen hastane şantiyesinde teknik gezi gerçekleştiren GTÜ’lü öğrenciler, Başkan Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti. GTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır ve öğrencilerinin katıldığı gezi sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“KAPSAMLI BİLGİLER PAYLAŞTIK”

Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır ve inşaat mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerimizle birlikte Çayırova Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunduk. Genç mühendis adaylarımızın sahada bilgi ve tecrübe kazanmasına katkı sunan bu ziyarette, başta sismik izolatör sistemi olmak üzere projenin teknik detayları hakkında kapsamlı bilgiler paylaştık. İlçemizin en büyük hayallerinden biri olan Çayırova Devlet Hastanemizi adım adım yükseltirken, aynı zamanda geleceğin mühendislerine ilham vermeye ve onların mesleki gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz.” Çayırova Devlet Hastanesi şantiye alanında gerçekleştirilen teknik gezi, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

