EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Saygınlar Kulübü üyelerine afet bilinci kazandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Saygınlar Kulübü üyeleri, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde simülasyonlu deprem eğitimi aldı.

11 Nisan 2026 Cumartesi 12:26

AFET BİLİNCİ VE DOĞRU DAVRANIŞ VURGUSU

Gerçekleştirilen eğitim programı ile katılımcıların afet bilincinin artırılması, deprem anında doğru davranış biçimlerini öğrenmeleri ve olası risklere karşı hazırlıklı olmaları amaçlandı. Program kapsamında katılımcılara depremin oluşumu, deprem öncesinde alınması gereken önlemler ve deprem anında yapılması gerekenler hakkında uzman eğitmenler tarafından kapsamlı bilgiler aktarıldı.

SİMÜLASYONLA GERÇEĞE YAKIN DENEYİM

Eğitimin teorik bölümünün ardından Saygınlar Kulübü üyeleri, simülasyonlu deprem odasında uygulamalı eğitime katıldı. Gerçekleştirilen simülasyon ile 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin şiddeti ve sarsıntı etkisi gerçeğe yakın şekilde deneyimlendi. Katılımcılar, güvenli bir ortamda deprem anını birebir yaşayarak doğru davranış biçimlerini uygulama fırsatı buldu.

SAYGINLAR BİLİNÇLİ VE HAZIRLIKLI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, büyüklerimizin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim ve farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Saygınlar Kulübü üyelerine yönelik gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler ile 65 yaş üzeri vatandaşların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı daha donanımlı hale gelmeleri hedefleniyor.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

