Sanayi bölgesinde hekimlerin ortak hedefi daha güvenli iş ortamı

VM Medical Park Gebze Hastanesi ev sahipliğinde, iş yeri hekimlerinin sahada karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Programda, işyeri hekimliği uygulamalarında sıkça karşılaşılan hatalar, doğru sanılan yanlış yaklaşımlar, sağlık hukukuna ilişkin süreçler ile uzuv yaralanmaları ve kopmalarda uygulanacak tıbbi yaklaşımlar ele alındı. Mesleki sorumluluk alanları ve iş kazalarına müdahale süreçlerinin masaya yatırıldığı programda; Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nezih Varol, "İş Yeri Hekimliğinde Sağlık Hukuku Boyutu", Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Arda Berkan Sezgiç ile Op. Dr. Omar Aljasım ise "Uzuv Yaralanmaları ve Kopmalarda El Cerrahisinin Önemi" konularında katılımcılara bilgi verdi.



"Arkadaşlarımızı hukuksal, yönetim ve hizmete erişim boyutuyla bilgilendirmek istiyoruz"



Dr. Öğr. Üyesi Nezih Varol, hem işçiler hem de işyeri hekimlerinin yaşadığı sıkıntıları gidermeye dönük bilgilendirme hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, özellikle çalışanların çok ihtiyaç duyduğu iş kazalarında en kısa sürede müdahale edebilme kabiliyetini gösterebilmek. Arkadaşlarımızı hukuksal, yönetim ve hizmete erişim boyutuyla bilgilendirmek istiyoruz. Özellikle Medical Park olarak asıl hedefimiz, işçi sağlığı açısından onlara en iyi hizmeti, en kısa sürede verebilmektir. Bu konuda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.



"Ana hedefimiz işçi sağlığı"



Sahadaki uygulamalarda doğru bilinen yanlışlar ve yanlış bilinen doğrular bulunduğuna dikkati çeken Varol, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun hem işçi ve işveren hem de hekimler açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Varol, "Ana hedefimiz işçi sağlığı. Önce insan, önce işçi. İşveren ve işyeri hekimlerimizin hizmette doğru yerde olmalarını istiyoruz. Aksayan yönleri göstermek, yanlış olan yerlerin neden yanlış olduğunu göstermek, uygulamada kendilerini daha güvende hissedebilmeleri, daha rahat hizmet verebilmeleri, daha hekimce hizmetlerini ön planda tutabilmeleri için kendilerine bu konuda en iyi hizmeti nasıl vereceklerini anlatmak istiyoruz" diye konuştu.