KÜLTÜR VE SANAT:
Kocaeli Sanat Fabrikası’nda Yeni Dönem: Hem Sahne Açılıyor Hem Prömiyer Yapılıyor!

Kentin sanat hayatına yıllardır gezici tiyatro faaliyetleriyle renk katan Kocaeli Sanat Fabrikası (KSF), kabuk değiştiriyor. KSF, artık kendi yerleşik mekanı olan “Emel–Cüneyt Gürbüz Sahnesi” ile izleyicilerini ağırlamaya başlarken, bu yeni dönemi 14 Nisan’da "Aşk Grevi" oyununun prömiyeriyle taçlandırıyor.

11 Nisan 2026 Cumartesi 18:50

Kocaeli’nin kültürel mirasına kalıcı bir imza atmayı hedefleyen Kocaeli Sanat Fabrikası, sürdürülebilir bir sanat ekosistemi yaratma yolunda dev bir adım attı. İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde kapılarını açan yeni sahne, sadece bir gösteri alanı değil, aynı zamanda geleceğin sanatçılarının yetişeceği bir eğitim merkezi kimliği taşıyor.

Yeni Sahnenin İlk Perdesi: "Aşk Grevi"

Tiyatronun yerleşik hayata geçişinin ilk somut örneği olan "Aşk Grevi", 14 Nisan 2026 tarihinde sanatseverlerle buluşacak. Savaş Aykılıç’ın kaleme aldığı, antik bir esere dayanan oyun; savaşın yıkıcılığına karşı kadınların başlattığı yaratıcı ve mizahi direnişi konu alıyor.

Güçlü Yönetim ve Kolektif Ruh

Yönetmenliğini Cüneyt Gürbüz’ün, koreografisini Emel Gürbüz’ün üstlendiği 2 perdelik komedi, kolektif üretim kültürünün en güzel örneklerinden birini sunuyor. Oyunun kadrosunda Ahmet Bayram, Simay Gencel, Nejla Karakurt, Aydan Köyan, Çağla Mandıra, Zafer Mandıra, Sevda İspirli Şan ve Ali Memduh Yiğit gibi isimler yer alırken, afiş tasarımı ise M. Burak Dikilitaş imzasını taşıyor.

Eğitim ve Sanat Bir Arada

Kurum bünyesinde açılan yeni sahnede her yaş grubuna hitap eden tiyatro atölyeleri de start alıyor. Deneyimli yönetim kadrosu rehberliğinde şekillenen bu oluşum, sanatı toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçlıyor.

Etkinlik Detayları:

Oyun: Aşk Grevi (2 Perde - Komedi)
Prömiyer Tarihi: 14 Nisan 2026
Yer: Emel – Cüneyt Gürbüz Sahnesi (Kocaeli Sanat Fabrikası)
Adres: Kemalpaşa Mah. İnönü Cad. No:84 İzmit/Kocaeli


