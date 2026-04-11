Kocaeli Sanat Fabrikası’nda Yeni Dönem: Hem Sahne Açılıyor Hem Prömiyer Yapılıyor! Kentin sanat hayatına yıllardır gezici tiyatro faaliyetleriyle renk katan Kocaeli Sanat Fabrikası (KSF), kabuk değiştiriyor. KSF, artık kendi yerleşik mekanı olan “Emel–Cüneyt Gürbüz Sahnesi” ile izleyicilerini ağırlamaya başlarken, bu yeni dönemi 14 Nisan’da "Aşk Grevi" oyununun prömiyeriyle taçlandırıyor.

11 Nisan 2026 Cumartesi 18:50