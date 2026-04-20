Deplasman otobüsünden adeta cephanelik çıktı

Trendyol Süper Lig'de oynanan Kocaelispor-Göztepe A.Ş. maçı öncesinde bir deplasman otobüsünde yapılan aramada davul içerisine gizlenmiş meşaleler ve kesici aletler ele geçirilirken, 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

20 Nisan 2026 Pazartesi 13:27

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kocaelispor ile Göztepe A.Ş. maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu çevresinde polis ekipleri kontroller yaptı. Misafir seyirci olarak gelen Göztepe taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünde yapılan aramalarda davul içerisine zula yapılarak gizlenmiş 80 adet meşale bulundu. Aramalarda ayrıca 16 adet meşale, 130 adet maytap ve 1 adet yoğun sis bombası ele geçirildi. Denetimlerde 8 adet döner bıçağı, 1 adet büyük satır, 13 adet bıçak, çeşitli delici-kesici aletler ile 1 adet kelebek bıçak da ele geçirildi. 7 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapılırken, olayla bağlantılı diğer kişilerin tespitine yönelik kamera incelemelerinin sürdüğü bildirildi.  
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
TEM’de otomobil yön levhasına saplandı: 1 kişi yaralandı TEM’de otomobil yön levhasına saplandı: 1 kişi...
Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar...
“Okula mermi isabet etti“ iddiasına açıklama “Okula mermi isabet etti“ iddiasına açıklama
Seyir halindeki araçtan ateş açıldı: Okula mermiler isabet etti, 1 tutuklama Seyir halindeki araçtan ateş açıldı: Okula mermiler...
TMO silolarındaki patlama davasında kritik karar: Bilirkişi raporu yeniden hazırlanacak TMO silolarındaki patlama davasında kritik karar:...
Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen...
TEM’de otomobil yön levhasına saplandı:...
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan otomobilin yön levhasına saplandığı kazada sürücü...

Haberi Oku