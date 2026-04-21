GENEL:
Kocaeli İl Nüfus Müdürü ile Kocaeli’de hayata geçirilmesi planlanan “Her Bebek İçin Bir Fidan” kampanyası konuşuldu

Kocaeli Valiliği İl Nüfus Müdürü Sayın İlhan Eser ile, yeni doğan bebekler adına Afyon ve Kocaeli’de hayata geçirilen fidan dikme kampanyası üzerine belgesel tadında bir söyleşi gerçekleştirildi.

21 Nisan 2026 Salı 20:46

Her Bebek İçin Bir Fidan

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yeni doğan bebekler için "1 Çocuk 1 Fidan" projesi başlatıldı. İzmit'te fidan dağıtımıyla başlayan proje kapsamında il genelinde 2.500 çam fidanı ailelere hediye edilerek, çocukların doğayla büyümesi ve kalıcı bir iz bırakılması hedefleniyor.
Proje Detayları ve Önemi:
Amaç: Yeni doğan bebekler adına fidan dikilerek çevre bilincini artırmak ve her çocuk için yeşil bir miras bırakmak.

Uygulama: Kocaeli genelindeki nüfus müdürlüklerinde kayıt yaptıran ailelere fidanlar Vali Aktaş tarafından takdim edilmektedir.
Kapsam: Körfez gibi ilçelerde de uygulanan proje ile toplamda 2.500 fidanın toprakla buluşması planlanmıştır.  
