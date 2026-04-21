Kocaeli İl Nüfus Müdürü ile Kocaeli’de hayata geçirilmesi planlanan “Her Bebek İçin Bir Fidan” kampanyası konuşuldu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yeni doğan bebekler için "1 Çocuk 1 Fidan" projesi başlatıldı. İzmit'te fidan dağıtımıyla başlayan proje kapsamında il genelinde 2.500 çam fidanı ailelere hediye edilerek, çocukların doğayla büyümesi ve kalıcı bir iz bırakılması hedefleniyor.
Uygulama: Kocaeli genelindeki nüfus müdürlüklerinde kayıt yaptıran ailelere fidanlar Vali Aktaş tarafından takdim edilmektedir.
