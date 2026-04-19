Kocaeli'de tribünler sustu, çocuklar için yas tutuldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor'un evinde Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte taraftarlar, okul saldırılarında yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenler için 3 dakika boyunca sessiz kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi konuk ediyor. Müzik yayınının yapılmadığı stadyumda seremoniye iki takım futbolcuları "Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı ve yaşanan saldırılara tepki gösterdi.

