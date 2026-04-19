SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de tribünler sustu, çocuklar için yas tutuldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor'un evinde Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte taraftarlar, okul saldırılarında yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenler için 3 dakika boyunca sessiz kaldı.

19 Nisan 2026 Pazar 10:32

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi konuk ediyor. Müzik yayınının yapılmadığı stadyumda seremoniye iki takım futbolcuları "Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı ve yaşanan saldırılara tepki gösterdi.  

Ardından 1 dakika kaybedilen tüm öğrenci ve öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu. Maçın başlama düdüğünün ardından simsiyah giyinmiş tribünlerde yer alan binlerce taraftar ise sessizliğe gömüldü. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenler için 3 dakikalık saygı duruşunda bulunan Kocaelispor taraftarlarına, Göztepeli taraftarlar da eşlik etti.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

