Ardından 1 dakika kaybedilen tüm öğrenci ve öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu. Maçın başlama düdüğünün ardından simsiyah giyinmiş tribünlerde yer alan binlerce taraftar ise sessizliğe gömüldü. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenler için 3 dakikalık saygı duruşunda bulunan Kocaelispor taraftarlarına, Göztepeli taraftarlar da eşlik etti.
Kocaeli'de tribünler sustu, çocuklar için yas tutuldu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor'un evinde Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte taraftarlar, okul saldırılarında yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenler için 3 dakika boyunca sessiz kaldı.
Ardından 1 dakika kaybedilen tüm öğrenci ve öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu. Maçın başlama düdüğünün ardından simsiyah giyinmiş tribünlerde yer alan binlerce taraftar ise sessizliğe gömüldü. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenler için 3 dakikalık saygı duruşunda bulunan Kocaelispor taraftarlarına, Göztepeli taraftarlar da eşlik etti.