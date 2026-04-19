İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen depoladı

Kocaeli ile İskeçe arasında kurulan gönül köprüsü, Kocaelispor U-19 Altyapı Karma Takımı ile İskeçe Türk Birliği takımı arasında oynanacak dostluk maçı öncesinde doğayla iç içe geçen anlamlı bir programla daha da güçlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin davetiyle Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesindeki İskeçe şehrinden ilimize gelen 35 kişilik sporcu kafilesi, gün boyu süren gezi programı kapsamında Ormanya ve Kuzuyayla’da ağırlandı.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR GÜN GEÇİRDİLER





Balkan coğrafyasıyla kurulan kültürel bağları kalıcı hale getirmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, misafirlerini kentin önemli turizm destinasyonlarında ağırladı. Programın ilk duraklarından biri olan Ormanya’da doğayla iç içe vakit geçiren İskeçeli gençler, bölgenin eşsiz atmosferini yakından deneyimledi. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olan Ormanya’da yürüyüş alanlarını gezen, doğal yaşamı gözlemleyen ve hayvanları ilgiyle takip eden kafile, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğanın sakinliği ve huzuru içinde geçen ziyaret, konuklara Kocaeli’nin yeşil yüzünü yakından tanıma fırsatı sundu.









KOCAELİ’DE ANI BİRİKTİRDİLER





Ormanya ziyaretinin ardından Kuzuyayla’ya geçen kafile, Kartepe’nin eşsiz doğası ve temiz havası eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Kuzuyayla’da hem manzaranın tadını çıkaran hem de eğlenceli vakit geçiren genç sporcular, Kocaeli’nin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.





DOSTLUK MAÇIYLA TAÇLANACAK





Kocaeli’de gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret, 19 Nisan Pazar günü (bugün) Vinsan Tesisleri’nde Kocaelispor U-19 Altyapı Karma Takımı ile İskeçe Türk Birliği takımı arasında oynanacak dostluk maçıyla taçlanacak. Sporun birleştirici gücünü sahaya taşıyacak karşılaşma, iki şehir arasında kurulan gönül bağını daha da pekiştirecek.



