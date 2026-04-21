Alikahya TEM Bağlantı Yolu tam sürat

ALTYAPIDA KRİTİK AŞAMA TAMAMLANDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın sorun olmaktan çıkarılması amacıyla yeni yol, yol genişletme ve raylı sistem çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen Alikahya TEM Bağlantı Projesi’nde yoğun imalatlar hız kesmiyor. Albay Karaosmanoğlu Caddesi’nde yağmursuyu altyapı çalışmaları ile TEM-Cadde kesişiminde iksa kazık imalatlarını tamamlayan ekipler, taş duvar ve menfez imalatlarında da önemli bir ilerleme kaydetti.
SU TAHLİYE SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLDİ
Proje dahilinde yağmur suyu altyapı imalatları tamamlanarak bölgenin su tahliye sistemi güçlendirildi. Bu sayede özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan su birikintilerinin önüne geçilmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Sahada çalışmaların diğer etaplarında ise taş duvar ve menfez imalatları sürdürülüyor. Bu imalatların tamamlanmasıyla birlikte hem yolun zemin dayanımı artırılacak hem de su geçiş noktaları güvenli hale getirilecek.
BÖLGE TRAFİĞİNE UZUN VADELİ ÇÖZÜM HEDEFİ
Proje tamamlandığında Alikahya’nın kuzey ve güney aksları arasında doğrudan bağlantı sağlanması, TEM Otoyolu nedeniyle oluşan ulaşım kopukluğunun giderilmesi ve bölge trafiğinin önemli ölçüde rahatlatılması hedefleniyor.