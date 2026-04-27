Goncalı Ensar’dan Türkiye derecesi

“Ensar’ın dünyası”nı jüri üyeleri de çok değerli buldu.

27 Nisan 2026 Pazartesi 11:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan Ensar Düzenli (9), “Dünyayı İyileştiren Araçlar” temalı resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Ensar, hem ailesine hem de eğitim aldığı kuruma büyük gurur yaşattı.

HEM AİLESİNİ HEM KURUMU GURURLANDIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi Ensar Düzenli, ulusal resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Özel gereksinimli çocuklar kategorisinde yarışan 9 yaşındaki Ensar, Kocaeli’yi ve Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni başarıyla temsil ederek hem ailesine hem de eğitim aldığı kuruma büyük gurur yaşattı.



GONCA’DAN ULUSAL BAŞARI

Hyundai tarafından düzenlenen “Dünyayı İyileştiren Araçlar” temalı resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Ensar Düzenli, 7-10 yaş özel gereksinimli çocuklar kategorisinde derece elde etti. Yarışma, Türkiye genelinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ensar’ın çizdiği projede, tekerlekli sandalye kullanan bireylerin yaşamını kolaylaştıran ve çevre temizliğine katkı sağlayan bir araç yer aldı.

ARACINI KENDİSİ ANLATTI

Küçük öğrenci hayalindeki aracı şu sözlerle anlattı: “Benim aracım, yolda yürüyen tekerlekli sandalye ve özel gereksinimli bireylerin daha rahat hareket edebilmesi için çöpleri topluyor. Topladığı atıkları geri dönüştürerek bize temiz hava, bitki ve daha yaşanabilir bir çevre olarak geri kazandırıyor.

3D MODELE DÖNÜŞTÜRÜLEN HAYAL

Yarışmada dereceye giren öğrenciler arasında yer alan Ensar’ın en çok etkilendiği an ise çiziminin üç boyutlu modele dönüştürülmesi oldu. Ödülünü ailesiyle birlikte alan Ensar, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: “İyi hissettim. Ailem ve öğretmenlerim bana çok destek oldu. Kendimle gurur duyuyorum. Yarışan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum.”

“ÖĞRETMENLERİMİN DESTEĞİ ÇOK BÜYÜKTÜ”

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde aldığı eğitimin başarısında önemli rol oynadığını vurgulayan Ensar, “Hocalarımın desteği çok büyüktü, çok çalıştım. Burada başarılı olmak istedim. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum” dedi. Ensar Düzenli’nin çevre dostu hayal gücüyle tasarladığı proje, jüri tarafından büyük beğeni toplarken, küçük öğrencinin başarısı ailesi ve eğitimcileri tarafından gururla karşılandı.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Darıca Dutluk Sokak’ta yoğun tempo Darıca Dutluk Sokak’ta yoğun tempo
Başkan Büyükgöz Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı’ndaki Çalışmaları Yerinde İnceledi Başkan Büyükgöz Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı’ndaki...
Başkan Büyükgöz Minik Yüzücülerle Bir Araya Geldi Başkan Büyükgöz Minik Yüzücülerle Bir Araya...
İbn-i Sina MTAL’de Bayrak Töreni İbn-i Sina MTAL’de Bayrak Töreni
Başkan Büyükgöz Çocuklarla GKM’de Buluştu Başkan Büyükgöz Çocuklarla GKM’de Buluştu
Antik Balık'ın ikinci şubesi Darıca Balyanoz Koyu'nda açıldı Antik Balık'ın ikinci şubesi Darıca Balyanoz Koyu'nda...
Darıca Dutluk Sokak’ta yoğun tempo
Büyükşehir, çalışmalarını Kocaeli geneline yayıyor.

Haberi Oku