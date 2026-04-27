Darıca Dutluk Sokak’ta yoğun tempo

Büyükşehir, çalışmalarını Kocaeli geneline yayıyor.

Darıca Dutluk Sokak'ta yoğun tempo

27 Nisan 2026 Pazartesi 11:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca Emek Mahallesi’nde yer alan Dutluk Sokak’taki üstyapı yenileme çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandığında sokak yeni bir kimliğe kavuşacak.

ÇALIŞMALAR ŞEHİR GENELİNDE SÜRÜYOR

Üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların yol konforunu artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Darıca Emek Mahallesi’nde, Kroman Çelik ile Marmaray Tren Hattı arasında yer alan Dutluk Sokak’ta üstyapı yenileme çalışmaları son sürat ilerliyor.


BİN METRELİK YAĞMURSUYU HATTI TAMAMLANDI

Üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Dutluk Sokak’ta bin metrelik yağmursuyu altyapı çalışması tamamlandı. Aydınlatma altyapısının da bitirildiği sokakta Büyükşehir ekipleri, şu anda PMT serimi çalışmalarına devam ediyor. Tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından, bu önemli güzergâha 32 adet galvaniz aydınlatma direği dikilecek.


6.600 TON ASFALT SERİLECEK

Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Aşıroğlu Caddesi Köprüsü paralelinde uzanan Dutluk Sokak’ta, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri; 2 bin 700 tonu bitümlü temel, 2 bin 400 tonu binder ve bin 500 tonu aşınma olmak üzere toplamda 6 bin 600 ton asfalt serimi yapacak. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca 5 bin 100 ton PMT serimi ve 2 bin metreküp baskı beton uygulaması gerçekleştirilecek.

banner982
