12. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Olay, Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak G. isimli işçi, çalıştığı sırada dengesini kaybederek 12. kattan 6. kata düştü. Durumu fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Burak G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan işçinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





7 Ağustos 2023 tarihinde de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında patlamada meydana gelmiş; 2 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Olayda TMO'nun 60 silosundan 13'ü zarar görmüştü.





