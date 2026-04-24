7 Ağustos 2023 tarihinde de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında patlamada meydana gelmiş; 2 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Olayda TMO'nun 60 silosundan 13'ü zarar görmüştü.
12. kattan düşen işçi ağır yaralandı
Kocaeli'de bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında çalışan işçi, dengesini kaybetmesi neticesinde 12. kattan 6. kata düşerek ağır yaralandı.
