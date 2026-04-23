Özel gereksinimli çocuğunu darp etmişti: Baba gözaltına alındı

Kartepe'deki bir markete yanındaki iki çocukla giren şahıs, reyonların arasında bir çocuğun elini tutarken, yanındaki diğer kız çocuğuna aniden tekme attı. Şiddetten korkarak kasaya doğru kaçan çocuğun peşinden giden şahıs, burada da küçük kıza tekme ve tokat atmaya devam etti. Vicdanları yaralayan olay anı ise anbean marketin güvenlik kamerasına yansıdı.



Çocuğunu darp eden baba gözaltına alındı



Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, mağdurunun özel gereksinim raporu bulunan 12 yaşındaki H.K. olduğu, olayı gerçekleştiren şahsın ise baba A.K. (46) olduğunu tespit etti. Şüpheli baba, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası babanın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.