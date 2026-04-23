banner1301
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel gereksinimli çocuğunu darp etmişti: Baba gözaltına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde markette özel gereksimli çocuğu tekme tokat darp eden şahıs yakalandı. Olayı gerçekleştiren şahsın, çocuğun babası olduğu öğrenildi.

23 Nisan 2026 Perşembe 10:20

Kartepe'deki bir markete yanındaki iki çocukla giren şahıs, reyonların arasında bir çocuğun elini tutarken, yanındaki diğer kız çocuğuna aniden tekme attı. Şiddetten korkarak kasaya doğru kaçan çocuğun peşinden giden şahıs, burada da küçük kıza tekme ve tokat atmaya devam etti. Vicdanları yaralayan olay anı ise anbean marketin güvenlik kamerasına yansıdı. 
 
Çocuğunu darp eden baba gözaltına alındı 

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, mağdurunun özel gereksinim raporu bulunan 12 yaşındaki H.K. olduğu, olayı gerçekleştiren şahsın ise baba A.K. (46) olduğunu tespit etti. Şüpheli baba, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası babanın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

