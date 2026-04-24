Gebze Ticaret Odası, Çayırova Kariyer ve İstihdam Fuarı’nda Yerini Aldı

Gebze Ticaret Odası’nı temsilen; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Sayın Mikdat Aydın ve Sayın Kayhan Özler, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sinan Yücel, Genel Sekreterimiz Av. Arb. Çağrı Solak ve Meclis Üyelerimiz programda yer aldı.

Programa; Çayırova Kaymakamı Sayın Ahmet Önal, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Recep Demir, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Sadettin Arıkboğa ile OSB ve diğer kurum temsilcileri katılım sağladı.





Fuar kapsamında gerçekleştirilen açılış programında konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Mikdat Aydın; mesleki eğitimin iş dünyası açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin üretim ve istihdam açısından belirleyici olduğunu ifade etti. Mesleki eğitimin, sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılamada kritik rol üstlendiğini belirten Aydın, eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.





Program kapsamında ayrıca, Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Kuş, yeni yüzyılda mesleki eğitimin önemi üzerine öğrencilere yönelik bir sunum gerçekleştirdi.





Program boyunca öğrenciler, eğitim kurumları ve iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek; kariyer planlama, istihdam olanakları ve sektörel beklentiler üzerine bilgi alışverişinde bulundu.



