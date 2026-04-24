Nesli tehlike altındaki bitkinin yumrularını söken kişiye yarım milyonluk ceza

Kocaeli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, doğadan izinsiz toplanan yaklaşık 15 kilo salep orkidesi yumrusuna el koydu. Nesli tehlike altındaki bitkiye zarar verdiği belirlenen kişiye 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen yumrular ekiplerce yeniden doğal ortamına dikildi.

24 Nisan 2026 Cuma 20:50

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde salep orkidesine yönelik izinsiz doğadan söküm yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, doğadan yaklaşık 15 kilogram salep orkidesi yumrusunun usulsüz şekilde toplandığı tespit edildi. Ekiplerce ele geçirilen yumrulara el konulurken, canlılığını koruyan bitkisel materyalin zarar görmemesi için hızlı şekilde müdahale edildi. DKMP personeli, toplanan yumruları yeniden doğal yaşam alanına, alındığı bölgeye uygun şekilde geri dikti. 
 
699 bin 245 lira ceza 

Yapılan tespitler doğrultusunda, yumruları doğadan izinsiz şekilde topladığı belirlenen şahsa ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. 
 
Nesli tehlike altında
 
Yetkililer, salep orkidesinin nesli tehlike altında olan bitki türleri arasında yer aldığını, özellikle bilinçsiz ve kontrolsüz sökümlerin doğadaki popülasyonu ciddi şekilde azalttığını belirtti. Salep orkidesinin hem ekosistem dengesi hem de biyolojik çeşitlilik açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, vatandaşlara özellikle endemik ve koruma altındaki bitki türlerinin doğadan koparılmaması, bu tür ihlallerin ise hem ağır idari yaptırımlara hem de ekosistemde geri dönüşü zor tahribata yol açtığı konusunda uyarıda bulundu. 
