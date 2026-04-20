KOCAELİ'YE SADECE HİZMET ETTİK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sadece Hizmet Ettik” sunumunda kentsel dönüşümde rıza esaslı çalıştıklarını belirterek “Vatandaşlarımız bize inansınlar, biz onlar için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Büyükakın 2 Yıllık Hizmet Süresini Kamuoyuyla Paylaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, seçimlerin yıl dönümü vesilesiyle "Sadece Hizmet Ettik" başlıklı bir değerlendirme toplantısı düzenliyor. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve son iki yılda tamamlanan eserlerin sunulduğu toplantı, Gebze Gazetesi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.



ANAHTAR TESLİMLER BAŞLIYOR

Kentsel dönüşüm ve dirençli şehir konusunda 4.680 bağımsız birimin üretiminin tamamlandığını belirten Başkan Büyükakın, “Hani hiçbir şey yapmıyorsunuz diyorlar ya hiçbir şey yapmamış halimiz bu. Cedit kentsel dönüşümünde anahtar teslim aşamasına geldik” dedi. İlçelerde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını da sıralayan Büyükakın, “Gölcük bitti, anahtar teslimleri yapılacak. Körfez Kabakoz’da yerleşmeler başladı. Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde ön görüşmelerde mutabakat sağlandı. Oradaki insanları galeyana getiriyorlar. Onlara şunu hatırlatmak istiyorum; Maraş depremlerinde Hatay’a gittiğimizde bunu gördük. Muhtar dahil seçim kampanyalarında rantsal dönüşüme karşıyız eylemleri yapmışlar. Vatandaşlar, hep o binaların altında kaldı” ifadelerini kullandı.

“GÖLGE ETMEYİN YETER”

Kentsel dönüşüm konusunda yapılan eleştirileri de değerlendiren Büyükakın, “Gölge etmeyin başka bir şey istemiyoruz. Deprem olduğunda benim binalarım çökmesin. Kentteki tüm binaları taradık. Bu bile başlı başına bir derttir. Taradın da ne oldun dediler. Bir şey yaparsanız başınıza dert açılıyor. Ama başımıza dert açılmasın diye oturmayacağız” diyerek çalışmaların süreceğini ifade etti.

“VATANDAŞIN RIZASI OLMADAN DÖNÜŞÜM YAPMAYACAĞIZ”

İlçelerdeki dönüşümleri anlatmayı sürdüren Büyükakın, “Körfez Güney Mahallesi’nde yasal çoğunluk sağlandı. Ancak yüzde 51 sağlanmazsa orada dönüşüm yapmayacağız. Biz bu işi rızayla yapmak istiyoruz. İnsanlar gördükçe bu iş hızlanacak. Derince Yavuz Sultan Mahallesi’nde dönüşüm istemeyenler oldu. Biz inananlarla yola çıktık. İkna edilmişlerde izleyip görürler. İstemiyorsanız yapmayız. Kimin yalan söylediğini, insanları kandırdığını zaman geçtikçe göreceğiz. Vatandaşlarımız bize inansınlar, biz onlar için çalışıyoruz. Bu binalar sevdiklerinize mezar olmasın istiyorsanız risk alma zamanı” dedi.

“20 BİN BAĞIMSIZ BİRİMLİK İCRAAT YAPILDI”

İl genelindeki dönüşüm oranlarını da paylaşan Başkan Büyükakın, “TOKİ ve Kent Konut’un projeleri kapsamında yapımı süren 7.455 konut, 974 ticaret alanı, 6 donatı alanı bulunuyor. Dönüşüm ve yenileme için 323.135 metrekare kamulaştırma yapıldı. Şu ana kadar 20 bin bağımsız birimlik icraat yapıldı. Beyannamede söylediğimizin de önünde gidiyoruz. 75.000 metrekare alan imar uygulama ve plan tadilatlarıyla kamulaştırılmadı ve 1 Milyar TL tasarruf sağlandı” açıklamasını yaptı.





“33 BİN DÖNÜŞÜM BAŞVURUSU ALDIK”

Kentsel dönüşüme teşvik için başlatılan çalışmaların sürecinden de bahseden Büyükakın, “Dünya Bankası kredisiyle kentsel dönüşümde şu ana kadar 33 bin başvuru aldık. Bunun 12.390’ı kriterlere uygun bağımsız birim olarak kayıtlara geçti. Burada yüzde 0,69 sabit oranlı Dünya Bankası kredi desteği, 180 ay vadeli 1 yıl geri ödemesiz bir ödeme planı var. 9 ilçede (Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gölcük, Gebze, İzmit, Karamürsel, Körfez) dönüşümün önünü açan imar plan notları bulunuyor. Kartepe, Başiskele ve Kandıra yok çünkü büyük bir kentsel dönüşüm planına ihtiyaçları yok” diye konuştu.

“KOCAELİ AĞIR KURTARMADA DA ÖN SIRADA”

Kocaeli’nin Türkiye’nin her yerine yetişen bir afet ağına sahip olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Hızır 41 doğal afetler için kurduğumuz bir yapı. 4 tane tır dorsemiz var. Nerede ihtiyaç varsa orada çalışmaya devam ediyoruz. 44 yeni araç, 142 yeni itfaiye eri aldık. İtfaiye teşkilatımız ağır kurtarma akreditasyonunu alan nadir teşkilatlardan biri” diyerek bu alana yaptıkları yatırımları sıraladı.

