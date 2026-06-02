İran’ın Sevilen Şarkıcısı Shahram Shabpareh, Dr. Ata Can’ı Ziyaret Etti

İran müziğinin efsane isimlerinden Shahram Shabpareh, Türkiye ziyareti kapsamında Türkiye’nin öne çıkan ortopedi ve robotik cerrahi uzmanlarından Doç. Dr. Ata Can ile bir araya geldi. “Deyar”, “To Mitooni” ve “Pariya” gibi yıllardır milyonlarca dinleyiciye ulaşan şarkılarıyla İran pop müziğinin en sevilen sanatçıları arasında gösterilen Shabpareh’in ziyareti, sağlık ve sanat dünyasını aynı karede buluşturdu.

02 Haziran 2026 Salı 12:09

Doç. Dr. Ata Can’ın sosyal medya hesabından paylaşılan buluşma, kısa sürede Türk ve İranlı takipçilerden ilgi gördü. Paylaşımda yer alan samimi kareler, sanat ve sağlık dünyasının uluslararası ölçekte kurduğu bağın dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

İran pop müziğinin öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen Shahram Shabpareh, 1970’lı yıllardan bu yana sürdürdüğü kariyeri boyunca yalnızca İran’da değil, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan İranlı topluluklar arasında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. “Black Cats” grubunun kurucuları arasında yer alan sanatçı, özellikle hareketli sahne performansları ve hafızalara kazınan şarkılarıyla yıllardır popülerliğini koruyor.

Türkiye’nin sağlık alanında uluslararası hasta trafiğinde önemli merkezlerden biri haline gelmesiyle birlikte, farklı ülkelerden sanat, spor ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin Türk doktorları tercih etmesi de dikkat çekiyor. Özellikle robotik cerrahi ve ileri ortopedik tedavi yöntemleri konusunda Türkiye’ye duyulan ilginin son yıllarda belirgin şekilde arttığı görülüyor.

Doç. Dr. Ata Can’ın ağırladığı isimler arasına katılan Shahram Shabpareh’in ziyareti de bu dikkat çekici uluslararası temaslardan biri oldu. Sanatçının Türkiye ziyareti sırasında gerçekleşen buluşmanın oldukça sıcak bir atmosferde geçtiği öğrenilirken, paylaşılan kareler sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.

Hem sağlık alanındaki başarıları hem de uluslararası hastalarla kurduğu iletişimle adından söz ettiren Doç. Dr. Ata Can’ın, özellikle robotik diz protezi ve modern ortopedik cerrahi uygulamalarıyla öne çıktığı biliniyor. Shahram Shabpareh’in ziyareti ise sanat ile sağlık dünyasını bir araya getiren özel buluşmalardan biri olarak dikkat çekti.

