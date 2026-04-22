ASAYİŞ:
Kocaeli'de çaldığı araçla Manisa'ya kaçıp sahte kimlikle otelde konakladı

Kocaeli’de iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin, çaldığı pikapla Manisa’ya kaçtığı ve sahte kimlikle otelde kaldığı belirlendi. 10 farklı dosyadan arandığı öğrenilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

22 Nisan 2026 Çarşamba 13:43

Edinilen bilgiye göre, 18 Nisan'da Karamürsel’de meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında 2 cep telefonu, tipbox kutusu, 500 TL nakit para ile iş yeri önünde bulunan 2023 model pikap araç çalındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını U.A. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Karamürsel Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüphelinin olay sonrası çalıntı araçla Manisa’ya gittiği ve sahte kimlik kullanarak bir otelde konakladığı ortaya çıktı. 
 
10 dosyadan aranıyordu 

20 Nisan tarihinde Manisa’da düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin, 10 farklı dosyadan arandığı ve hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Çalınan pikap aracın Manisa’da terk edilmiş halde bulunduğu, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildiği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
İş yeri alevlere teslim oldu İş yeri alevlere teslim oldu
Yüzde 84 engeli bulunan adamı 30 dakika boyunca döven sanığın cezası belli oldu Yüzde 84 engeli bulunan adamı 30 dakika boyunca...
Evinde ölü bulunan şahıs eski eşi ve çocuklarına not bırakmış Evinde ölü bulunan şahıs eski eşi ve çocuklarına...
Kocaeli merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu: 21 gözaltı Kocaeli merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu: 21 gözaltı
Ormanda yollarını kaybettiler, ekipler kurtardı Ormanda yollarını kaybettiler, ekipler kurtardı
Vicdanları yaralayan olay Vicdanları yaralayan olay
İş yeri alevlere teslim oldu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş yeri alevlere teslim oldu, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol...

Haberi Oku