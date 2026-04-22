İş yeri alevlere teslim oldu

22 Nisan 2026 Çarşamba 13:45
Edinilen bilgilere göre, Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Yoğun dumanın yükseldiği yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
