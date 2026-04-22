banner1301
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İş yeri alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş yeri alevlere teslim oldu, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

22 Nisan 2026 Çarşamba 13:45

Edinilen bilgilere göre, Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Yoğun dumanın yükseldiği yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de çaldığı araçla Manisa'ya kaçıp sahte kimlikle otelde konakladı Kocaeli'de çaldığı araçla Manisa'ya kaçıp sahte...
Yüzde 84 engeli bulunan adamı 30 dakika boyunca döven sanığın cezası belli oldu Yüzde 84 engeli bulunan adamı 30 dakika boyunca...
Evinde ölü bulunan şahıs eski eşi ve çocuklarına not bırakmış Evinde ölü bulunan şahıs eski eşi ve çocuklarına...
Kocaeli merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu: 21 gözaltı Kocaeli merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu: 21 gözaltı
Ormanda yollarını kaybettiler, ekipler kurtardı Ormanda yollarını kaybettiler, ekipler kurtardı
Vicdanları yaralayan olay Vicdanları yaralayan olay
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de çaldığı araçla Manisa'ya kaçıp...
Kocaeli’de iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin, çaldığı pikapla Manisa’ya kaçtığı ve sahte...

Haberi Oku