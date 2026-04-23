Milli İrade Meydanı çocuklarla dolup taştı

23 Nisan Çocuk Şenliği ilk günde büyük ilgi gördü.

23 Nisan 2026 Perşembe 20:41

Kocaeli Büyükşehir’in İzmit Milli İrade Meydanı’nda organize ettiği 23 Nisan Çocuk Şenliği ilk gününde çocukların ve ailelerin akınına uğradı. 60’tan fazla atölye ve birbirinden renkli alan etkinliklerinde gün boyu eğlenen çocuklar alanı doldurdu. Ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

60’TAN FAZLA ATÖLYEDE GÜN BOYU EĞLENCE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocuklara muhteşem bir bayram yaşatıyor. İzmit Milli İrade Meydanı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Çocuklar,  kendileri için hazırlanan 60’tan fazla atölyede gün boyu gönüllerince eğlenerek bayramı coşku içinde yaşıyor. Etkinliklerin teması olan “Çocuk ve Sanat” ise son dönemde yaşanan olaylara anlamlı bir gönderme olarak nitelendi.



MEYDANIN ADI ŞENLİKLERE ANLAM KATTI

Milli İrade Meydanı 23 Nisan şenliklerinin ilk gününde adeta çocuk sesleri ile çınladı. Şenliklerin İzmit’teki merkezi olan alan, geleceğin irade sahipleri tarafından dolduruldu. Kırmızı beyaz kıyafetleri, üzerlerine giydikleri Atatürk tişörtleri ve ellerinde Türk bayrakları ile alanı adeta çiçek bahçesine çeviren miniklere ailelere de eşlik etti.

ETKİNLİK SAATİ İLE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Etkinliklerin başlama saati olan 11.00 ile birlikte alanda hareketlik arttı. Büyükşehir Belediyesi’nin 60’tan fazla atölyesi çocukları ve onlara eşlik eden aileleri karşıladı. Milli İrade Meydanı’nı çok iyi bilen çocuklar hemen kendilerine uygun bir atölye seçerek, yeteneklerini sergilemeye başladı. Öğleden sonra ise kalabalık giderek arttı. 23 Nisan coşkusu kısa sürede tüm Kocaeli’yi sardı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Sanatın çocukları kötülüklerden uzak tutacağına olan inançlarını dile getiren anne-babalar atölye ve alan etkinliklerinin bu konsept üzerine kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

ATÖLYELER İLGİYLE DOLDU

Çocuklar gün boyu süren etkinlikler içinde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın da yer aldığı atölyeleri gezdi. Neşeli kağıtlar, vitray, tezhip, çömlek, mozaik, linol çanta boyama, çocuksan kruvasan, karikatür çizim, çantamda geyik var, birleştir kazan atölyeleri çocukların büyük ilgisini çekti.

ETKİNLİKLER YARIN DA DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Çocuk Şenliği 24 Nisan Cuma günü de devam edecek. 26 Nisan Pazar gününe kadar sürecek olan etkinlikler 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm çocukları İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki şenliklerde buluşmaya davet ediyor.


