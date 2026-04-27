Başkan Büyükgöz Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı’ndaki Çalışmaları Yerinde İnceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu. Şehre değer katması planlanan projelerden biri olan mesire alanının kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Başkan Büyükgöz, çalışmaları yerinde takip etti.

Doğayla İç İçe Modern Yaşam Alanı





Toplam 126 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilen Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlara hitap edecek şekilde tasarlandı. Proje kapsamında modern ve kapsamlı bir sosyal yaşam alanı oluşturuldu.

Her Yaşa Hitap Eden Donatılar

Alan içerisinde 207 metrelik dev kaydırak, yapay vadi, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile spor sahaları başta olmak üzere birçok sosyal donatı yer alıyor. Her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği mesire alanı, Gebze’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Başkan Büyükgöz: “Şehrimizin yeni nefesi olacak.”

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükgöz, “Şehrimize değer katacak büyük bir projeyi daha hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı, Gebze’mizin yeni nefesi olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.





