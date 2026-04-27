GENEL:
Başkan Büyükgöz Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı’ndaki Çalışmaları Yerinde İnceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu. Şehre değer katması planlanan projelerden biri olan mesire alanının kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Başkan Büyükgöz, çalışmaları yerinde takip etti.

27 Nisan 2026 Pazartesi 11:12

Doğayla İç İçe Modern Yaşam Alanı

Toplam 126 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilen Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlara hitap edecek şekilde tasarlandı. Proje kapsamında modern ve kapsamlı bir sosyal yaşam alanı oluşturuldu.

Her Yaşa Hitap Eden Donatılar

Alan içerisinde 207 metrelik dev kaydırak, yapay vadi, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile spor sahaları başta olmak üzere birçok sosyal donatı yer alıyor. Her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği mesire alanı, Gebze’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Başkan Büyükgöz: “Şehrimizin yeni nefesi olacak.”

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükgöz, “Şehrimize değer katacak büyük bir projeyi daha hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı, Gebze’mizin yeni nefesi olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Goncalı Ensar’dan Türkiye derecesi Goncalı Ensar’dan Türkiye derecesi
Darıca Dutluk Sokak’ta yoğun tempo Darıca Dutluk Sokak’ta yoğun tempo
Başkan Büyükgöz Minik Yüzücülerle Bir Araya Geldi Başkan Büyükgöz Minik Yüzücülerle Bir Araya...
İbn-i Sina MTAL’de Bayrak Töreni İbn-i Sina MTAL’de Bayrak Töreni
Başkan Büyükgöz Çocuklarla GKM’de Buluştu Başkan Büyükgöz Çocuklarla GKM’de Buluştu
Antik Balık'ın ikinci şubesi Darıca Balyanoz Koyu'nda açıldı Antik Balık'ın ikinci şubesi Darıca Balyanoz Koyu'nda...
Goncalı Ensar’dan Türkiye derecesi
“Ensar’ın dünyası”nı jüri üyeleri de çok değerli buldu.

Haberi Oku