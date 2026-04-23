İhsan Dede’den İlhami Aktaş’a: Valilerle Gazetecilik Hatıralarım

Her fırsatta hatıralarımı yazarak geleceğe bilgi ve belge bırakmaya çalışıyorum. Yarım asrı geçen gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda Kocaeli bölgesinin ve Gebze’nin çok önemli bir yeri var.





Merhum Hüseyin Öğütçen’den Sayın İlhami Aktaş’a kadar Kocaeli’de görev yapan tüm valilerimizle az ya da çok birçok hatıram oldu. Bugün burada, Kocaeli’nin valilik rekorunu elinde bulunduran, 6 yıl Kocaeli’de valilik yapan; kendini Kocaeli’nin hizmetine adamış, emekli olduktan sonra Kocaeli’ye yerleşmiş, mezarı İzmit’te bulunan gönül insanı merhum İhsan Dede ile son Kocaeli Valimiz; gösterişten uzak, samimi ve tam bir halk ve devlet adamı Sayın İlhami Aktaş ile ilgili hatıralarımı yapay değil, gerçek olarak yazarak; yapay zekânın da bu gerçeklerden yararlanması için tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak istiyorum.



https://www.facebook.com/share/v/1CvkCuvV3c/?mibextid=wwXIfr



Vali merhum İhsan Dede ile 6 yıl…

Kocaeli Valilerimiz ve Belgesel Tadında Valilerle Gazetecilik Hatıralarım

Kocaeli Valilik binasına her gittiğimde, merhum Kocaeli valilerimizden İhsan Dede’yi hatırlar ve duygulanırım. 1985 ile 1991 yılları arasında Kocaeli’de valilik yaparak en uzun süre görev yapan ve bu alanda rekorun sahibi olan İhsan Dede ile ilgili, daha önce “Belgeselcinin Not Defteri”nde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.







Vakıf İnsanı Merhum Vali İhsan Dede Anıldı



https://www.gebzegazetesi.com/.../vakif-insani-merhum...



Gazetemizin kurucusu ve Devri Âlem TV program yapımcısı İsmail Kahraman’ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.



Kocaeli valilerinden merhum İhsan Dede, vefat yıl dönümünde İzmit Bağçeşme Şehitliği’ndeki mezarı başında dualarla anıldı.



1985–1991 yılları arasında Kocaeli’nde valilik yaptığı dönemde, kentin eğitim sorunlarını çözmek amacıyla Kocaeli Atılım Vakfı’nı kurarak çok önemli hizmetler gerçekleştiren İhsan Dede, “vakıf insanı vali” olarak kamuoyunda tanınmıştı.



2009 yılında İzmit’te vefat eden Vali İhsan Dede’yi, kendisini tanıyan Kocaeli’nde birlikte görev yaptığı isimler ile Kocaeli Atılım Vakfı kurucularından oluşan bir grup, mezarı başında ziyaret ederek andı.



Kocaeli’nde valilik yaptığı dönemde, Kocaeli iş insanları, daire müdürleri ve yetkililerinin kurucu üye olduğu Kocaeli Atılım Vakfı’nı kuran merhum Vali İhsan Dede, devlet–millet iş birliğiyle başta Kocaeli Fen Lisesi olmak üzere Kocaeli bölgesinde 95 okulu Millî Eğitim Bakanlığı’na kazandırarak eğitime büyük katkı sağladı.



Kocaeli bölgesinin ilk fetih camisi olan tarihi Orhan Gazi Camii’nin restorasyon ve tamiratını da gerçekleştiren merhum Vali İhsan Dede için, tarihi İzmit Orhan Camii’nde Kur’an okunarak ruhuna hediye edildi.



Vali İhsan Dede, Kocaeli’yi çok sevmiş, emeklilik yıllarını da Kocaeli’de geçirmiş ve mezarı da Kocaeli’nde bulunan önemli bir devlet adamıdır. Adına, valilik tarafından Kocaeli ve Konya’da bazı okullara ismi verilmiş, ayrıca İzmit’te “İhsan Dede Parkı” oluşturulmuştur.



Türkiye’nin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından, vakıf insanı ve kültür adamı merhum Vali İhsan Dede’yi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.







Devri Âlem belgesel programı www.devrialem.tv olarak, vakıf insanı ve devlet adamı İhsan Dede ile Kocaeli Atılım Vakfı üzerine belgesel çekimlerimizin devam ettiğini de kamuoyuna duyuruyoruz.



Merhum Valimiz İhsan Dede ile ilgili yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.



Merhum Vali İhsan Dede’nin Kısa Özgeçmişi

Cumhuriyet dönemi valilerinden olan İhsan Dede (d. 1931 Bor / Niğde – ö. 20 Eylül 2009 İzmit), eğitimini tamamladıktan sonra Yusufeli (1959–60), Borçka (1960–61), Sungurlu (1962–65) kaymakamlıkları ile Artvin (1975–78), Burdur (1978), Afyonkarahisar (1979–81) valiliklerinde görev yaptı. Ardından 09.02.1984’te Diyarbakır Valiliğine atandı. Burada iki yıl görev yaptıktan sonra 26.06.1985’te Diyarbakır’dan ayrıldı. Daha sonra Kocaeli (1985–91) ve Konya (1991–93) valiliklerinde bulundu. 20 Eylül 2009’da Kocaeli İzmit’te vefat etti. Mezarı İzmit Bağçeşme Şehitliği mezarlığında bulunmaktadır.



İhsan Dede’nin Hayat Hikâyesi

İhsan Dede 1931 yılında Bor’da dünyaya geldi. 1951 yılında Kayseri Lisesi’ni bitirdi. 1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Niğde Maiyyet Memurluğu’na atandı ve ardından askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı.



Daha sonra Ankara Maiyyet Memurluğu, Etimesgut Bucak Müdürlüğü, Şereflikoçhisar Kaymakam Refikliği ve Karayazı Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakamlık kursunu tamamladıktan sonra Yusufeli, Borçka ve Sungurlu’da kaymakamlık yaptı.







1975 yılında Artvin Valisi oldu. Ardından Burdur, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Kocaeli ve Konya valiliklerinde görev yaptı. Farklı siyasi dönemlerde görevde kalması, tarafsız ve devlet adamı kimliğinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir.



Afyonkarahisar Valiliği döneminde yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:



“Türk Devleti’nin bölünmezliğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğini korumak hedefimizdir. Bu uğurda karşımıza çıkacak her engeli aşabilecek güç ve inançtayız. Vasıtamız, meşruiyet sınırları içerisinde hukuk, kanunlar ve Anayasa olacaktır.”



Afyon’un benim için bir özelliği de babamın Kocatepe’den başlatılan Büyük Taarruz’a katılmış olması ve Yunan Generali Trikopis’i esir alan birlik içinde çavuş olarak bulunmasıdır. Onun İstiklal Madalyası’nı şerefle taşımaya devam edeceğim.



Aynı iman ve amaçla mücadele etmek karar ve azmindeyim. Vasıtamız yansız bir tutumdur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden yana taraf olduğumuz herkesçe bilinmelidir.



Afyonlulardan isteğim, bana, Türk Devleti’ne ve Türk Hükümeti’ne inanmalarıdır. Afyonluların desteğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur. Afyon ilini layık olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel güce kavuşturmaktır.



İhsan Dede, gerçekten heyecanla kolları sıvamış ve Afyonkarahisar’a bir şeyler vermek istemişti. O arada, Atatürk’ün doğumunun 100. yıl dönümü için bir dizi etkinliğin planlaması da yapıldı. Bu çalışmalar için oluşturulan komiteye biz de çağrıldık. O toplantıda Afyonkarahisar’da neler yapılabileceği konusundaki görüşlerimizi ifade ettiğimizde, İhsan Dede’nin şu sözleri her Afyonkarahisarlı’yı düşündürecek bir anlam taşıyordu:



“Söylediklerinizin hepsi güzel de bunları kim ve nasıl yapacak? Afyonkarahisar’ın üzerine ölü toprağı serpilmiş…”







Vali Dede çok önemli bir gerçeği ifade etmişti. Söylediği, her Afyonkarahisarlı’nın bildiği ama sesli olarak dile getirmek istemediği bir durumdu.



İhsan Dede, 5 Ocak 1981 tarihine kadar Afyonkarahisar Valiliği yaptı. Dolayısıyla Atatürk’ün 100. yıl dönümü anma törenleri sırasında Afyonkarahisar’da değildi. Daha sonra Konya ve Kocaeli valiliklerinde de bulundu.



Bir özelliği de, çok uzun süre aralıksız valilik yapan ender idarecilerden biri olmasıydı.



Samimi Bir Devlet Adamı: İlhami Aktaş



Gerçek bir devlet ve millet adamı olarak tanıdığım Kocaeli Valimiz Sayın İlhami Aktaş, görev yaptığı süre içinde birkaç kez görüştüğümüz, değişik vesilelerle kendisini ziyaret ettiğimiz kıymetli bir isimdir.



Elinde Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından şahsıma layık görülen “Duayen Gazeteci” ödülünü almanın onurunu yaşıyorum.



Valimiz Sayın İlhami Aktaş'ın, İKTAV Araştırma Merkezimize 21 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili gazetemizde yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.

VALİ AKTAŞ’IN İKTAV KÜTÜPHANEMİZİ ONURLANDIRAN ZİYARETİNDEN BELGESEL TADINDA NOTLAR



Kocaeli Valimiz Sayın İlhami Aktaş, bugün (21 Nisan 2026) Devri Âlem Belgesel TV Programı stüdyosu, Gebze Gazetesi ve İKTAV Araştırma Merkezimizi, devletimizin Kocaeli’deki en yetkili temsilcisi olarak ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar.









Ziyaret sırasında Sayın Valimize, gazetemizin kurucusu ve Devri Âlem belgesel yönetmeni

www.ismailkahraman.net

, 50 yıllık meslek hayatının birikimi olan

www.iktav.com

kitap arşivimiz, hazırladığımız ve birçok TV kanalında her gün yayınlanan Devri Âlem belgesel projeleri (

www.devrialem.tv

) ile Gebze’de 41 yıldır yayın hayatını sürdüren

www.gebzegazetesi.com

hakkında bilgi arz etti.









Ziyaret sırasında Sayın Valimiz İlhami Aktaş, İKTAV anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Vakfı Kütüphanesi’nin kültürel hizmetlerinden dolayı İKTAV Başkanı İsmail Kahraman’a teşekkür etti.









VALİ AKTAŞ’IN İKTAV ZİYARETİNDEN NOTLAR



Vali Aktaş’ın ziyareti ile ilgili İsmail Kahraman, Nedret Demir ve Melda Nur’un sosyal medya paylaşımlarında yer alan bilgiler…





Saygıdeğer arkadaşım Nedret Demir’in son kitabının takdim edildiği bu anlamlı görüşmede, biz de kaleme aldığımız kitaplardan Sayın Valimize takdim ettik. Kütüphanemizdeki çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getirmesinden dolayı ayrıca mutlu olduk.





Şahsım ve kurumum adına, bu nazik ziyaretlerinden dolayı saygıdeğer devlet adamı Valimiz Sayın İlhami Aktaş Bey’e şükranlarımı sunar, başarılarının devamını dilerim.

TRT tarafından daha önce yayınlanan İKTAV Kütüphanemiz ile ilgili haberi sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=6061&t=makale

Nedret Demir - İKTAV

Bugün yine İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanesi'ne geldiğim zaman “Okuyorum Kocaman” adlı eserimin şu sözleri aklıma geldi. Kitaptır güzel canan Onsuz hayat bil hazanBoş kalmasın o kafanSen hep bilgiyle donan En güzel sevgili kitap!Zaten, kitapsız hayat yaşanmamış hayat değil midir? Hiç kuşkusuz öyledir. Öyledir de siz bu yazımın başlığında olan İKTAV’ı görünce ne düşündünüz?Siz İKTAV’ı biliyor musunuz? Nedir İKTAV?İKTAV, hiç kimseden bir kuruş destek ve bağış almayan ve bu şekilde devam eden ilim, kültür, tarih ve teknoloji hizmetleri için kurulan bir aile vakfıdır. Çok değerli duayen gazeteci, ülkemizin kıymetli belgesel yapımcısı, modern zamanın Evliya Çelebi’si, ilim, kültür, tarih, araştırma ve vakıf insanı, gazeteci, yazar, yayıncı ve daha sayısız vasfı kendisinde barındıran müstesna insan İsmail Kahraman kendisinin belgeselcilik yolculuğunun bir meyvesi olarak bu müstesna eseri oluşturmuş ve devamında yaptığı çalışmalarla Araştırma Merkezi Kütüphanesini bölgemize, ülkemize ve elbette insanlığa kazandırmıştır. (İKTAV)-İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Eser Yapım Yetki Belgesi ve Basım-Yayın Sertifikasına sahip Kocaeli Valiliği’nin 26/07/2018 tarih ve E628866 numaralı olurları ile kurulmuştur. Hiç şüphesiz dünyada en büyük zenginlik bilgiye sahip olmaktır. Bilginin kaynağı da kitap ve kütüphanelerdedir. İKTAV kütüphanesi de binlerce kitap ve yayın dokümanı ile tüm araştırmacılarımızın hizmetindedir. Bu kapıdan girerken keşke herkes bu tür kültürel çalışmalar yaparak kubbede hoş seda bırakabilse diye düşünürüm.Bugün bu kütüphane için bir başka anlamlı gündü. Zira kurulduğu 2018 yılından bugüne kadar vali düzeyinde ilk ziyaretçisini karşılıyordu. Bu ziyareti gerçekleştiren Kocaeli Valimiz Sayın İlhami Aktaş oldu.Kendisini İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nde ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduk.





Sayın İsmail Kahraman binlerce eserden oluşan İKTAV arşivi, yürütülen çalışmalar ve Devri Âlem belgeselleri hakkında Sn.Valimize bilgiler verdi.

Bu vesileyle ben de Devri Alem Yayınları tarafından yayınlanan 7. son kitabım olan ”Uyku-Mayın Uyu-Mayın” kitabımı Sayın Valimize takdim ettim.

Nazik ziyaretleri ve gösterdikleri ilgi için Sayın Valimiz İlhami Aktaş'a ve böylesine hazine bir kütüphaneyi ülkemize kazandıran Sn. İsmail Kahraman'a teşekkürlerimi sunuyorum.

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=6061&t=makale

)



Valimiz Aktaş, basın tarihimizin canlı şahididir.





KOCAELİ VALİMİZ SN. İLHAMİ AKTAŞ İLE BELGESEL TADINDA İKTAV KÜTÜPHANESİNDEN CANLI YAYIN









Kocaeli Valimiz Sayın İlhami Aktaş’ı, 50 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik yolculuğumuzun bir meyvesi olan İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizde ağırladık.



Kendisine binlerce eserden oluşan arşivimiz, yürüttüğümüz çalışmalar ve Devri Âlem belgesellerimiz hakkında bilgi verme imkanı bulduk.



Değerli yazar Nedret Demir’in son eseri olan ”Uyku-Mayın Uyu-Mayın” kitabını da bu vesileyle Sayın Valimize takdim ettik.



Nazik ziyaretleri ve kütüphanemize gösterdikleri ilgi için Sayın Valimiz İlhami Aktaş’a teşekkürlerimi sunuyorum.







VALİMİZ SN. İLHAMİ AKTAŞ, GAZETEMİZİN 1984 YILINDA BASILAN İLK SAYILARINI İNCELERKEN BELGESEL TADINDA BASIN TARİHİNE CANLI YAYINDA YOLCULUK YAPTIK



Gebze Gazetesi Arşivinin Yeniden Keşfi: 1984 Yılı İlk Sayıları Gebze Gazetesi’nin yayın hayatına başladığı 3 Aralık 1984 tarihli ilk sayıları, kentin yakın tarihi açısından paha biçilmez birer kaynaktır. Kurucu Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kahraman tarafından Ankara Millî Kütüphane arşivinden temin edilen bu önemli eserler, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Vakfı Kütüphanesi koleksiyonuna kazandırılmıştır.



https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/.../gebze.../



Ana Manşetler ve Öne Çıkan Konular



1985 Yılı PTT Hizmetlerinde Altın Yıl Olacak: PTT hizmetlerinin 1985 yılında iki kat artırılacağı söylenmiştir.



Büyük Yanılgı! Bayındırlık Bakanlığı Gebze’yi İstanbul’un İlçesi Sanıyor: Gazete, Bayındırlık Bakanlığı’nın Gebze’yi Kocaeli’ne bağlı değilmiş gibi görmesini eleştirmektedir.



1985 Yılına Girerken… Muhtarlarımız Belediye Hizmetlerinden Şikayetçi: Muhtarlar, belediyenin kendilerine yeterince hizmet vermediği yönündeki şikayetlerini dile getirmiştir.



Bu şikayetin İSKİ’den kaynaklandığını söyleyen bir kişinin (Masayen) açıklamaları da yer almaktadır.



Özdemir-İş Sendikası Savcılığa Verildi: Sendika hakkında çalışma müfettişlerinin raporu üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmiştir.



Bu arşiv koleksiyonu, Gebze’nin 1984-1985 dönemi yerel tarihini birinci elden sunan belgesel bir değere sahiptir.



4 Şubat 1985 Pazartesi



Gebze Gazetesi: 4 Şubat 1985 Pazartesi (Sayı: 7)



Bulgaristan Türkleri Dramı Gündemde: Gazetenin büyük manşeti, “Bulgaristanlı Göçmenlerin Feryadı!.. Devlet Bize Sahip Çıksın” çağrısını tekrarlamaktadır. Gazete, Bulgaristan Türklerinin dramını kamuoyunun gündemine taşıdığı için başarısıyla övünmektedir. Ayrıca, SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün bu konuya dair “Bulgaristan’a Müeyyide (yaptırım) Uygulanmalıdır” demeci yer almaktadır.



Ekonomik Suç ve Asayiş: “90 vatandaşı 10 milyon lira dolandıran 9 kişilik çete yakalandı” haberi, dönemin büyük bir dolandırıcılık vakasını duyurmaktadır. Darıca Belediyesi’nde yaşanan hırsızlık olayı da sayfada yer bulmuştur.



Kıymetli Kocaeli Valisi Sayın İlhami Aktaş, İKTAV Kütüphanesi’ni ve Gebze Gazetesi’ni ziyaret etti.



https://www.facebook.com/share/p/1bHk1fVahi/?mibextid=wwXIfr



Ziyaret esnasında gazetenin ve kütüphanenin geçmişi ve bugünü hakkında bilgiler paylaşılırken, kurucu İsmail Kahraman’ın kaleme aldığı eserler ile aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı İsmail Kahraman - Devri Alem’de yayınlanan belgeseller üzerine sohbet edildi.



Kütüphane derinlemesine incelendi ve içerisindeki eserler hakkında bilgiler paylaşıldı.



https://www.facebook.com/share/p/1AhHqjqEDg/?mibextid=wwXIfr



Ayrıca Nedret Demir’in son eseri Uyku-Mayın Uyu-Mayın ile İsmail Kahraman'ın kaleme aldığı kitaplar, Vali Aktaş’a takdim edildi.



Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.



KOCAELİ VALİMİZ SN. İLHAMİ AKTAŞ’A TURİZM HAFTASI ZİYARETİ



TURİZM HAFTASINDA İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ VE DEVRİ ÂLEM BELGESEL PROGRAMI, KOCAELİ’Yİ BELGESEL TADINDA TANITMA KAMPANYASI BAŞLATTI





Kocaeli’nin ilk özel araştırma merkezi olan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com, kültür hizmeti olarak “belgesel tadında tanıtım kampanyası” başlattı.

Ulusal ve bölgesel birçok TV kanalında Devri Âlem belgesel programlarını hazırlayıp sunan, gazetemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman’ın yönetmenliğinde; İKTAV kültür hizmeti olarak hazırlanan iki bölümlük “Marka Şehir Kocaeli Belgesel ve Rehber Kitabı” hazırlanarak internet üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.



Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net ve Devri Âlem TV belgesel ekibi, Vali Sayın İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ederek İKTAV kültür hizmeti kapsamında hazırlanan kitap ve belgesellerimizi takdim etti.



Ziyaret sırasında, Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat ettiği Çayırova Hünkar Çayırı’nın tanıtılması ve Fatih’in gençlere rol model hayatının anlatılması amacıyla, valilik himayesinde bir kampanya başlatılması; ayrıca panel, sempozyum ve konferanslar düzenlenmesi önerisi iletildi.



https://www.youtube.com/watch?v=-DxMBbTtkTQ



Turizm Haftası dolayısıyla İKTAV kültür hizmeti olarak Kocaeli’yi belgesel tadında tanıtma kampanyası kapsamında hazırladığımız belgesellerimizi sizlerle paylaşıyoruz.



MARKA ŞEHİR KOCAELİ’NİN KÜLTÜR DEĞERLERİ



https://www.youtube.com/watch?v=omAb6o7Jizw



MARKA KENT KOCAELİ BELGESELİ



https://www.youtube.com/watch?v=oNdP7lPCj0g



KÜLTÜR TURİZMİNDE GEBZE BÖLGESİ



https://www.youtube.com/watch?v=nTZKiFFpmjk



TARİH KÜLTÜR VE DOĞA TURİZMİNDE MARKA ŞEHİR KOCAELİ REHBER KİTABI



https://www.iktavvakfi.com/.../marka-sehir-kocaeli-tarih.../



KOCAELİ VALİMİZ SN İLHAMİ AKTAŞ KİMDİR



Kocaeli Valisi – Sayın İlhami Aktaş

Göreve Başlama: 23 Temmuz 2024





1970 yılında Erzurum ili Oltu ilçesinde doğdu. İlkokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Oltu Lisesi’ni tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi ve 1991 yılında mezun oldu.

1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı. Dil eğitimi için 8 ay İngiltere’de bulundu. Ardından çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği görevlerinde yer aldı.





1997–1999 yılları arasında Kastamonu Devrekani, 1999–2001 yılları arasında Bayburt Demirözü, 2001–2006 yılları arasında Erzincan Tercan ve 2006–2008 yılları arasında Antalya Finike Kaymakamı olarak görev yaptı.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevine atandı ve bu görevini geçici olarak Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak da yürüttü. 2010 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 2013 yılında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine getirildi.

30 Aralık 2013’te İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü oldu. Bu görevi sürdürürken Ağustos 2014’te Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 30 Mayıs 2016 tarihinde Nevşehir Valisi olarak görevlendirilene kadar Özel Kalem Müdürlüğü görevini sürdürdü.

13 Haziran 2016 – 16 Haziran 2020 tarihleri arasında Nevşehir Valisi, 17 Haziran 2020 – 21 Temmuz 2024 tarihleri arasında Çanakkale Valisi olarak görev yaptı.

10 Temmuz 2024 tarih ve 32598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2024/207 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliği görevine atandı.

Songül Aktaş ile evli olan Vali İlhami Aktaş’ın Elif Aslıhan ve Ahmet Tuncer adında iki çocuğu bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir. (Kaynak https://kocaeli.gov.tr/vali-sayin-ilhami-aktasin-ozgecmisi )





