DMD hastası Eray'ın Kocaelispor antrenmanı heyecanı
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda DMD kas hastası taraftarı Eray Kıvanç Demir'i ağırladı.
Antrenmanı saha kenarından izleme fırsatı bulan genç taraftar, futbolcularla sohbet ederek moral buldu. Kocaelispor'un kalecileri Gökhan Değirmenci formasını, Serhat Öztaşdelen ise kaleci eldivenlerini Eray'a hediye etti.