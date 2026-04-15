DMD hastası Eray'ın Kocaelispor antrenmanı heyecanı

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası olan fanatik Kocaelispor taraftarı Eray Kıvanç Demir, Körfez Brunga Tesisleri'ne gelerek yeşil-siyahlı ekibin idmanını takip etti. Göztepe karşılaşması öncesi tesislere misafir olan Eray, Teknik Direktör Selçuk İnan ve futbolcular tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandı.





Antrenmanı saha kenarından izleme fırsatı bulan genç taraftar, futbolcularla sohbet ederek moral buldu. Kocaelispor'un kalecileri Gökhan Değirmenci formasını, Serhat Öztaşdelen ise kaleci eldivenlerini Eray'a hediye etti.





