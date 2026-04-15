SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DMD hastası Eray'ın Kocaelispor antrenmanı heyecanı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda DMD kas hastası taraftarı Eray Kıvanç Demir'i ağırladı.

15 Nisan 2026 Çarşamba 17:02

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası olan fanatik Kocaelispor taraftarı Eray Kıvanç Demir, Körfez Brunga Tesisleri'ne gelerek yeşil-siyahlı ekibin idmanını takip etti. Göztepe karşılaşması öncesi tesislere misafir olan Eray, Teknik Direktör Selçuk İnan ve futbolcular tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandı.  

Antrenmanı saha kenarından izleme fırsatı bulan genç taraftar, futbolcularla sohbet ederek moral buldu. Kocaelispor'un kalecileri Gökhan Değirmenci formasını, Serhat Öztaşdelen ise kaleci eldivenlerini Eray'a hediye etti.  


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelispor, Göztepe hazırlıklarına başladı Kocaelispor, Göztepe hazırlıklarına başladı
Gölcük’te dev spor kompleksi için ihale 7 Mayıs’ta yapılacak Gölcük’te dev spor kompleksi için ihale 7 Mayıs’ta...
Kağıtspor’dan ulusal ve uluslararası arenada madalya yağmuru Kağıtspor’dan ulusal ve uluslararası arenada...
Körfez’in U-15 kızları sezona galibiyetle başladı Körfez’in U-15 kızları sezona galibiyetle başladı
Acısu Spor Kompleksi mayıs ayında hizmete girecek Acısu Spor Kompleksi mayıs ayında hizmete girecek
Kispetler giyildi, sezon hazırlıkları hızlı başladı Kispetler giyildi, sezon hazırlıkları hızlı başladı
Yukarı Çık

Kocaelispor, Göztepe hazırlıklarına başladı
Kocaelispor'un Ganalı futbolcusu Dan Agyei, Galatasaray deplasmanından alınan 1 puanı değerlendirerek, "Top...

Haberi Oku