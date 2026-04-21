banner1301
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Evinde ölü bulunan şahıs eski eşi ve çocuklarına not bırakmış

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın eski eşine ve çocuklarına not bıraktığı öğrenildi.

21 Nisan 2026 Salı 20:55

Olay, Yenimahalle Samet Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir haber alınamayan Sercan M.'yi merak eden komşuları kapısını çaldı ancak yanıt alamadı. İçeri giren komşular, Sercan M.'yi hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Sercan M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sercan M.'nin 3 yıl önce eşinden boşandığı, yalnız yaşadığı, biri kız, biri erkek iki çocuğunun bulunduğu ve çocukların anneleriyle birlikte kaldığı öğrenildi. Sercan M.'nin eski eşine ve çocuklarına ayrı ayrı notlar bıraktığı da öğrenildi. Sercan M.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

