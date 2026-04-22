GENEL:
GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz.

22 Nisan 2026 Çarşamba 14:15

23 Nisan 1920, millet iradesinin egemenliğini ilan ettiği, bağımsızlık ve demokrasi yolunda atılan en önemli adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi ise, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyulan güvenin ve verilen değerin en açık göstergesidir.
Çocuklarımız; ülkemizin yarınlarını inşa edecek, bilimde, üretimde ve ticarette daha güçlü bir Türkiye’nin mimarları olacaktır. Bu bilinçle, onların iyi eğitim alması, kendilerini geliştirebileceği imkânlara erişmesi ve çağın gerektirdiği donanımlarla yetişmesi büyük önem taşımaktadır.

Gebze Ticaret Odası olarak; gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimine katkı sunan projeleri desteklemeye, nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamaya ve ülkemizin kalkınma yolculuğuna güçlü bireyler kazandırmaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.
