GENEL:
Çocukların bayramı Gonca’da şenliğe dönüştü

Kocaeli'de faaliyet gösteren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 23 Nisan coşkusu bambaşka bir renge büründü. Çocukların kahkahaları ve ailelerin heyecanı ile düzenlenen etkinliklerle merkez tam bir şenlik alanına dönüştü.

Çocukların bayramı Gonca'da şenliğe dönüştü

23 Nisan 2026 Perşembe 20:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları ve ailelerini bir araya getiren dopdolu bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Birçok farklı kurumun desteği ile hazırlanan etkinlikte, merkezin dört bir yanına yayılan hareketlilik, günün her anına canlılık kattı. 
 
Doyasıya eğlendiler 

Sabah saatlerinden itibaren başlayan şenlikte çocuklar, kurum içinde tur atan UlaşımPark treniyle kısa ama keyifli yolculuklara çıktı. UlaşımPark maskotunun sürpriz ziyareti ise en çok minikleri heyecanlandırdı. Koridorlarda kurulan oyun alanlarında sek sekten halat çekmeye, sandalye kapmacadan geleneksel oyunlara kadar pek çok etkinlikte çocuklar hem yarıştı hem de birlikte eğlenmenin tadını çıkardı. 
 
Atölyelerde hayal gücü öne çıktı 

Şapka yapımı, boyama ve el sanatları atölyelerinde ortaya çıkan renkli çalışmalar günün en güzel karelerini oluşturdu. Çocuklar zeka oyunlarıyla farklı bir heyecan yaşadı; kimi strateji kurdu, kimi sabrını denedi. Konferans salonunda gün boyu süren film gösterimleri çocukları ekran başına toplarken, spor salonunda hareket hiç eksilmedi. Bilim şov gösterisindeki deneyler özel bireylere görsel şölen yaşattı. 


