Çayırova’daki önemli kavşakta sona doğru

Çayırova Özgürlük Mahallesi’nde üç caddenin kesişiminde yürütülen kavşak düzenleme çalışmasında ilave şerit ve refüj imalatı tamamlanırken, 750 ton asfalt serimi aşamasına geçildi.

23 Nisan 2026 Perşembe 20:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmiş dönemlerde Çayırova’da hayata geçirdiği üstyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Trafiğin kesintisiz ve daha sağlıklı şekilde ilerlemesi için Özgürlük Mahallesi’nde Abdurrahman Korhan, Fatih ve Yavuz Sultan Selim Caddelerinin kesişiminde yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalar dahilinde Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yeni inşa edilen cami meydanına paralel 2 ilave şerit oluşturdu. Ayrıca 300 metre uzunluğundaki refüj imalatı da tamamlandı. Çalışmaların devamında ekipler, kavşak bölgesinde 750 ton binder asfalt serimi gerçekleştirecek. Ardından yol ve yaya geçitlerinin çizgileri çekilerek düzenleme tamamlanacak. Büyükşehir belediyesi, bu çalışma ile bölgede trafik yoğunluğunu azaltmayı ve daha güvenli, konforlu bir ulaşım sağlamayı hedefliyor. 
