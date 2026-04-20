SPOR:
Çayırova’ya karatede 16 madalya birden

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları turnuvalara damga vurmaya devam ediyor. Bu bağlamda Kocaeli Karate Şampiyonası’na katılan ÇESK sporcuları, toplamda 16 madalya kazandı.

20 Nisan 2026 Pazartesi 16:12

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yatırımlarıyla spor kenti kimliği kazanan ve Çayırova’daki çocukların ve gençlerin birçok farklı branşta spor yapmasına olanak sunan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün sporcuları, katıldıkları her müsabakada adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 19 Nisan Pazar günü düzenlenen Kocaeli Karate Şampiyonası’na katılan Çayırovalı karateciler, 15 madalya birden kazanmayı başardı. İzmit’te düzenlenen turnuvada başarılarıyla göz dolduran Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 6 altın, 3 gümüş ve 6 da bronz madalya olmak üzere toplamda 15 madalya kazanmayı başardı. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı; “Sporda adımızı altın harflerle yazdırmaya devam ediyoruz! Kocaeli Karate Şampiyonası’nda;6 Altın, 3 Gümüş, 6 Bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandık. Bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.
