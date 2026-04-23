İzmit Saygınlar Kulübü 1 yaşında: 2 bin 223 üyeye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ileri yaştaki vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, kuruluşunun birinci yılını geride bıraktı. 22 Nisan 2025 tarihinde kapılarını açan kulüp, bir yıl içinde 2 bin 223 üyeye ulaşarak önemli başarıya imza attı. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Saygınlar Kulübü, kentte örnek gösterilen sosyal projelerden biri haline geldi.



Sadece buluşma noktası değil aynı zamanda yaşam merkezi



Bir yıl boyunca düzenlenen etkinlikler, eğitimler ve sosyal buluşmalar sayesinde üyeler aktif ve üretken yaşamın parçası oldu. Spor faaliyetlerinden kültürel etkinliklere, sağlık seminerlerinden sosyal projelere kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, kulübü sadece buluşma noktası değil aynı zamanda yaşam merkezi haline getirdi. Üyeler, farklı topluluklar aracılığıyla hem yeni beceriler kazandı hem de sosyal çevrelerini genişletti.



Sosyal bağlar güçlendi, yaşam kalitesi arttı



Saygınlar Kulübü çatısı altında kurulan topluluklar, üyelerin ilgi alanlarına göre aktif rol almalarını sağladı. Doğa etkinliklerinden kültür-sanat çalışmalarına, sağlıklı yaşam programlarından kuşaklar arası buluşmalara kadar birçok faaliyet, katılımcıların yaşam kalitesine doğrudan katkı sundu. Bir yıl boyunca sürdürülen bu çalışmalar, ileri yaştaki bireylerin hem fiziksel hem de sosyal açıdan daha güçlü yaşam sürmelerine imkan tanıdı.