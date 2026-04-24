Şampiyon dev adamlar öğrencilerle bir araya geldi

Çayırıova’nın şampiyon basketbolcuları, Fuat Sezgin İlkokulu’ndaki öğrencileri ziyaret etti. 3-A sınıfı öğrencilerinin kendilerine sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı oyuncularından Hakan Yapar ve Nysier Brooks, öğrencilerle buluştu. İlk olarak sınıfı ziyaret eden şampiyon basketbolcular, burada öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Basketbol sevdalısı miniklerin sorularını da yanıtsız bırakmayan Yapar ve Brooks, öğrencilere geleceğe yönelik tavsiyelerde de bulundu.



Öğrencilerle basketbol oynadılar



Öğrencilere imza veren Hakan Yapar ve Nysier Brooks, okulun bahçesinde de minik öğrencilerle basketbol oynamayı da ihmal etmedi. Kendilerini heyecanla bekleyen çocuklarla fotoğraf çekilen sporcular, öğrencilere takımın imzalı formasını hediye etti. Fuat Sezgin İlkokulu öğrencileri de günün anısına Yapar ve Brooks’a çiçek takdim etti.





