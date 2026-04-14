Kağıtspor’dan ulusal ve uluslararası arenada madalya yağmuru

Kağıtspor, bu hafta karate ve judoda uluslararası arenada madalyalar kazanırken, Avrupa Judo Kupası’nda 3 altın, 1 gümüş, 4 bronz, görme-işitme engelliler şampiyonasında ise 8 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya elde ederek toplamda onlarca dereceye imza attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, ulusal ve uluslararası arenada başarı çıtasını yüksek tutuyor. Sadece kazandığı madalyalarla değil, ortaya koyduğu mücadeleyle de takdir toplayan mavi-beyazlı kulüp, bu hafta elde ettiği başarılarla "pes etmeyenlerin ve şampiyonların kulübü" olduğunu bir kez daha rakiplerine gösterdi.



Haftanın ilk zaferi Ankara’dan geldi



Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Ankara deplasmanında önemli bir mücadeleye imza attı. İlk düdükten son ana kadar tempoyu bırakmayan Kağıtspor, TED Ankara Kolejliler karşısında 88-82’lik skorla galibiyete uzanarak Kocaeli’ye moral dolu dönüş yaptı.



Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde sezona damga vuran ve finale kadar yükselerek büyük başarıya imza atan Kağıtsporlu voleybolcular, şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.









Dünya sahnesinde Kağıtspor



Çin'in Leshan kentinde düzenlenen Karate1 Premier Lig etabında Kağıtspor, milli takım adına mücadele eden 7 sporcusuyla dikkat çekti. Enes Bulut'un altın, Fatma Naz Yenen'in bronz madalya kazandığı organizasyonda Türkiye genel klasmanda zirveye yerleşti. Kağıtspor bu haftada başarılı sporcularıyla uluslararası arenada da Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.



Avrupa’da madalyaya doyulmadı



Bosna Hersek’te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası’nda Kağıtsporlu sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak 75 kulüp arasında ikinci oldu. Aynı şekilde Ankara’da gerçekleştirilen Görme ve İşitme Engelliler Judo Şampiyonası’nda elde edilen 8 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya, Kağıtspor’un bu branştaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.





Nişancılıkta hedef tam isabet



Bursa’da düzenlenen Trap müsabakalarında Kağıtsporlu sporcular önemli başarılara imza attı. Büyük erkeklerde Murat İlbilgi altın madalya kazanırken, Erdoğan Akkaya bronz madalyanın sahibi oldu. Genç erkeklerde Egemen Ağca altın, Hüseyin Efe Özmen ise bronz madalya elde etti. Genç kadınlarda da İlia Naz Uzun gümüş madalya kazandı. Takım kategorilerinde de başarılarını sürdüren Kağıtspor’da büyük erkekler takımında Murat İlbilgi, Nedim Tolga Tunçer ve Erdoğan Akkaya altın madalya kazanırken, genç erkekler takımında Egemen Ağca, Hüseyin Efe Özmen ve Yasin Efe Kesim gümüş madalya elde etti. Ayrıca Mersin’de düzenlenen skeet yarışlarında ise Mustafa Serhat Şahin gösterdiği performansla kürsüde yer aldı.