Gebze Ticaret Odası'nda Turizm Haftası Programına Yoğun İlgi

Program kapsamında, Gebze’nin tarihi ve kültürel mirasını konu alan tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Etkinlik, Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın açılış konuşmasıyla başladı. Programda ayrıca Doğu Marmara BTK Başkan Yardımcısı Recep Topal ile Gebze Gazetesi kurucusu ve Devri Alem Belgesel Yönetmeni İsmail Kahraman’ın sunumlarıyla bölgenin kültürel birikimi kapsamlı şekilde ele alındı.
Abdurrahman Aslantaş konuşmasında, Gebze’nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin daha görünür hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı. İsmail Kahraman ise bölgenin tarihi değerlerine ilişkin detaylı bilgiler paylaşarak, Gebze’nin geçmişten günümüze uzanan kültürel mirasına dikkat çekti.
Etkinlik kapsamında İsmail Kahraman, belgesel tadında hazırladıkları videoyu katılımcılara sundu. Büyük ilgiyle izlenen sunumda, Gebze’nin köklü geçmişi, tarihi yapıları ve kültürel değerleri etkileyici bir anlatımla ele alındı. Kahraman, konuşmasında Gebze’nin zengin tarihi mirasının yeterince tanınmadığına dikkat çekerek, bu değerlerin daha derinlemesine incelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bölgenin tarihine yönelik yapılacak akademik ve kültürel çalışmaların önemine değinerek, bu alandaki farkındalığın artırılmasının gerekliliğini ifade etti.
Program, ney dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen Gebze’ye özgü ikramlarla sona erdi. Katılımcılara, bölgenin kültürel ve gastronomik zenginliğini yansıtan lezzetler sunuldu. Bu kapsamda, bölgemizin ilk ve tek coğrafi işaretli ürünü olan Gebze Bayram Çöreği başta olmak üzere, mancarlı pide ve zerde tatlısı misafirlere ikram edildi.
Programda, Gebze’nin yalnızca sanayi gücüyle değil; aynı zamanda köklü tarihi, zengin kültürel birikimi ve kendine özgü gastronomik değerleriyle de öne çıkan bir şehir olduğu vurgulandı. Bu yönleriyle Gebze’nin turizm potansiyelinin artırılmasının önemine dikkat çekilirken, şehrin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiği ifade edildi.
Etkinlik kapsamında katılımcılar, Gebze’nin önemli tarihi yapılarından biri olan Tarihi Su Dolabı ziyaret etti. Osmanlı dönemine uzanan geçmişiyle dikkat çeken yapı, geçmişte suyun taşınması ve dağıtımında önemli bir rol üstlenmiş olup, dönemin mühendislik anlayışını yansıtan özgün örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.
Ziyaret sırasında katılımcılara, yapının tarihi işlevi, mimari özellikleri ve bölge için taşıdığı önem hakkında bilgiler verildi. Gebze’nin tarihsel altyapısının önemli bir parçası olan bu yapı, kentin kültürel mirasının somut bir göstergesi olarak ilgiyle incelendi. Programa katılanlar, hem yapının tarihsel değerini yerinde görme fırsatı buldu hem de Gebze’nin geçmişine dair daha derin bir perspektif kazanma imkânı elde etti.
Gerçekleştirilen ikramlar, hem geleneksel mutfak kültürünün yaşatılması hem de Gebze’nin gastronomi alanındaki özgün değerlerinin tanıtılması açısından büyük beğeni topladı. Ney dinletisinin oluşturduğu huzurlu atmosfer eşliğinde gerçekleşen bu bölüm, programın en dikkat çeken ve keyifli anlarından biri oldu.