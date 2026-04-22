Gebze Ticaret Odası'nda Turizm Haftası Programına Yoğun İlgi

Programda, Gebze’nin yalnızca sanayi gücüyle değil; aynı zamanda köklü tarihi, zengin kültürel birikimi ve kendine özgü gastronomik değerleriyle de öne çıkan bir şehir olduğu vurgulandı. Bu yönleriyle Gebze’nin turizm potansiyelinin artırılmasının önemine dikkat çekilirken, şehrin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiği ifade edildi.



Etkinlik kapsamında katılımcılar, Gebze’nin önemli tarihi yapılarından biri olan Tarihi Su Dolabı ziyaret etti. Osmanlı dönemine uzanan geçmişiyle dikkat çeken yapı, geçmişte suyun taşınması ve dağıtımında önemli bir rol üstlenmiş olup, dönemin mühendislik anlayışını yansıtan özgün örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Ziyaret sırasında katılımcılara, yapının tarihi işlevi, mimari özellikleri ve bölge için taşıdığı önem hakkında bilgiler verildi. Gebze’nin tarihsel altyapısının önemli bir parçası olan bu yapı, kentin kültürel mirasının somut bir göstergesi olarak ilgiyle incelendi. Programa katılanlar, hem yapının tarihsel değerini yerinde görme fırsatı buldu hem de Gebze’nin geçmişine dair daha derin bir perspektif kazanma imkânı elde etti.