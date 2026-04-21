banner1301
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çalışma süresince cadde trafiğe kapalı kalacak

Bağımsızlık Caddesi’nde altyapı çalışması başladı.

Çalışma süresince cadde trafiğe kapalı kalacak

21 Nisan 2026 Salı 09:43

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Bağımsızlık Caddesi’nde planlanan altyapı çalışmaları sürüyor. Cadde, 20 Nisan (bugün)-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak.

BAĞIMSIZ CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi Bağımsızlık Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Çalışma süresince sürücülerin ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları önemle hatırlatırken, olası yoğunluk ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi adına alternatif güzergâhların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

ÇALIŞMALAR 9 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

Bağımsızlık Caddesi üzerinde 20 Nisan 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 09.30 itibarıyla başlayan çalışmaların 09 Mayıs 2026 tarihine kadar devam etmesi planlanıyor. Bu süre zarfında bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanacak ve cadde araç geçişine kapalı olacak. Altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

