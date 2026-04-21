Çalışma süresince cadde trafiğe kapalı kalacak

BAĞIMSIZ CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi Bağımsızlık Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Çalışma süresince sürücülerin ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları önemle hatırlatırken, olası yoğunluk ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi adına alternatif güzergâhların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.





ÇALIŞMALAR 9 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK





Bağımsızlık Caddesi üzerinde 20 Nisan 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 09.30 itibarıyla başlayan çalışmaların 09 Mayıs 2026 tarihine kadar devam etmesi planlanıyor. Bu süre zarfında bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanacak ve cadde araç geçişine kapalı olacak. Altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.