Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, trafik tek şeritten aktı. Soğutma çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.