SPOR:
Çayırova’ya atletizmde 2 madalya geldi

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) sporcuları, ulusal ve yerel müsabakalarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En Hızlısı” Kocaeli İl Şampiyonası’nda yarışan ÇESK sporcuları biri altın ve biri gümüş olmak üzere iki madalya kazandı.

10 Nisan 2026 Cuma 13:25

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin spora yaptığı yatırımlar, meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu bağlamda katıldıkları tüm turnuvalarda adından sıkça söz ettiren ÇESK sporcuları, ilçeye madalyalar ve kupalar kazandırmayı sürdürüyor. Son olarak Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En Hızlısı” Kocaeli İl Şampiyonası’nda yarışan, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları iki madalya kazandı. Toplam 98 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Ömer Akif Kurt altın madalyayı boynuna geçirirken, Muhammet Miraç Narçin de kendi dalında gümüş madalya alma başarısını göstererek kürsüye çıktı. İki sporcu da aldıkları madalyalarla bölge şampiyonasına yükselmeye hak kazandı.

 

6 SPORCU BÖLGE ŞAMPİYONASINDA MÜCADELE EDECEK

Bunun yanı sıra yine aynı yarışlarda kategorilerinde dereceye giren Ecrin Azra Levent, Arda Tanğal, Zeynep Gül Kaçar ve Beyza Hitaoğlu da mücadeleleri sonrasında bölge şampiyonasına yükselme başarısı gösterdiler. İki madalya alınan yarışların ardından, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, bölge şampiyonasında 6 sporcuyla birlikte mücadele edecek. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği “Türkiye’nin En Hızlısı” Kocaeli İl Şampiyonası’nda büyük gurur! Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, bölge yarışmasında başarılar diliyoruz” denildi.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Kispetler giyildi, sezon hazırlıkları hızlı başladı Kispetler giyildi, sezon hazırlıkları hızlı başladı
Şampiyonluk gururu paylaşıldı Şampiyonluk gururu paylaşıldı
Kocaelispor, Samet Yalçın ve Muharrem Cinan'ın sözleşmelerini uzattı Kocaelispor, Samet Yalçın ve Muharrem Cinan'ın...
Çayırova Belediyesi, Finalspor’u yendi liderliğini sürdürdü Çayırova Belediyesi, Finalspor’u yendi liderliğini...
Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: "Çıkacaklar,...
Kocaelispor'da Galatasaray mesaisi başladı Kocaelispor'da Galatasaray mesaisi başladı
Kispetler giyildi, sezon hazırlıkları hızlı...
Körfez Gençlerbirliği Yağlı Güreş Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 13 sporcudan oluşan...

Haberi Oku