İSU, İZMİT’TE ALTYAPIYI GÜÇLENDİRİYOR

İSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmit’in muhtelif mahallelerinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında toplam 4.345 metre içme suyu, 1.110 metre atık su ve 2.625 metre yağmur suyu hattı imalatı tamamlanarak kentin altyapı kapasitesi önemli ölçüde güçlendirildi. Gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte hem mevcut altyapı sistemleri modernize edildi hem de artan nüfus ve şehirleşme ihtiyacına yönelik kalıcı çözümler hayata geçirildi. Kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimi daha da güvence altına almak amacıyla Yassıbağ Mahallesi’nde 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposu ve 55 metre içme suyu hattı inşa edilerek bölgenin su temin altyapısı güçlendirildi. Öte yandan Bulduk Mahallesi’nde 250 kişilik fosseptik imalatı ile 950 metre kanalizasyon hattı tamamlanarak çevresel sürdürülebilirlik ve halk sağlığı açısından önemli bir adım atıldı.





YASSIBAĞ MAHALLESİ’NDE DEPO VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI















İSU ekipleri tarafından Yassıbağ Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun betonarme, izolasyon ve mekanik imalatları tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Tekke Köy Cami’si bölgesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla 810 metre içme suyu hattı ile 735 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. Bölgede parsel ve içme suyu abone bağlantılarının da tamamlanmasıyla vatandaşların hizmete erişimi sağlandı.

HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÖNEMLİ ADIM





Bulduk Mahallesi’nde 250 kişilik foseptik imalatı ile 950 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. Gerçekleştirilen bu yatırımla çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve halk sağlığının korunması adına önemli bir adım atılmış oldu.

ZÜMRÜT SOKAK’TA ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI





28 Haziran Mahallesi Zümrüt Sokak’ta yürütülen çalışmalar kapsamında 750 metre içme suyu hattı ile 188 metre yağmur suyu hattı tamamlandı. Abone bağlantılarının da bitirildiği bölgede kotu yüksek kalan abone boruları ve kelepçelere yönelik kot düşürme çalışmaları ise devam ediyor.

YENİŞEHİR’DE ANA HATLAR TAMAMLANDI, ABONE AKTARIMI BAŞLIYOR





Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda 1.160 metre içme suyu hattı ile 414 metre yağmur suyu hattı tamamlandı. Ana hatlar ile yağmur suyu ızgaralarının tamamlanmasının ardından bölgede abone aktarma çalışmalarına başlanacak.

ALİKAHYA’DA İÇME SUYU HATTI HİZMETE ALINDI





Alikahya Mahallesi Alsancak Sokak’ta yürütülen çalışmalar kapsamında 240 metre içme suyu hattı tamamlanarak hizmete alındı. Abone bağlantılarının da tamamlandığı bölgede altyapı hizmeti kesintisiz şekilde sunulmaya başlandı.

İZMİT’TE ALTYAPI YATIRIMLARI SÜRECEK



