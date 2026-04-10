İSU, İZMİT’TE ALTYAPIYI GÜÇLENDİRİYOR
İSU Genel Müdürlüğü, İzmit genelinde hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını güçlendirirken yeni depolar ve modern sistemlerle kesintisiz hizmetin altyapısını oluşturuyor.
YASSIBAĞ MAHALLESİ’NDE DEPO VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
İSU ekipleri tarafından Yassıbağ Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun betonarme, izolasyon ve mekanik imalatları tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Tekke Köy Cami’si bölgesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla 810 metre içme suyu hattı ile 735 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. Bölgede parsel ve içme suyu abone bağlantılarının da tamamlanmasıyla vatandaşların hizmete erişimi sağlandı.
HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Bulduk Mahallesi’nde 250 kişilik foseptik imalatı ile 950 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. Gerçekleştirilen bu yatırımla çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve halk sağlığının korunması adına önemli bir adım atılmış oldu.
ZÜMRÜT SOKAK’TA ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
28 Haziran Mahallesi Zümrüt Sokak’ta yürütülen çalışmalar kapsamında 750 metre içme suyu hattı ile 188 metre yağmur suyu hattı tamamlandı. Abone bağlantılarının da bitirildiği bölgede kotu yüksek kalan abone boruları ve kelepçelere yönelik kot düşürme çalışmaları ise devam ediyor.
YENİŞEHİR’DE ANA HATLAR TAMAMLANDI, ABONE AKTARIMI BAŞLIYOR
Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda 1.160 metre içme suyu hattı ile 414 metre yağmur suyu hattı tamamlandı. Ana hatlar ile yağmur suyu ızgaralarının tamamlanmasının ardından bölgede abone aktarma çalışmalarına başlanacak.
ALİKAHYA’DA İÇME SUYU HATTI HİZMETE ALINDI
Alikahya Mahallesi Alsancak Sokak’ta yürütülen çalışmalar kapsamında 240 metre içme suyu hattı tamamlanarak hizmete alındı. Abone bağlantılarının da tamamlandığı bölgede altyapı hizmeti kesintisiz şekilde sunulmaya başlandı.
İZMİT’TE ALTYAPI YATIRIMLARI SÜRECEK
İSU Genel Müdürlüğü, İzmit genelinde sürdürdüğü çalışmalarla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirerek vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hizmet sunuyor. Planlı yatırımlar ve sahadaki etkin uygulamalarla İzmit’in altyapı geleceğini güvence altına alan İSU, güçlü altyapı ağıyla hem bugünün ihtiyaçlarına çözüm üretiyor hem de kentin yarınlarına sağlam bir temel oluşturuyor.