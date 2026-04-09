Kartepeli Minik Ressamlardan Görkemli Sergi

Minik Ellerin Dev Emeği Renk Cümbüşü Oluşturdu





Eğitim yılı boyunca titizlikle hazırlanan 250 tuval ve 300'ü aşkın resim çalışması, Sanat Evi’ni adeta bir renk cümbüşüne çevirdi. Açılış töreninde eserleri tek tek inceleyen ve minik ressamlarla sohbet eden Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, çocukların başarısıyla gurur duyduğunu ifade ederek "Evlatlarımızın sanatsal yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve onları desteklemek bizim en büyük önceliğimiz. Sanat Evi’ni açarken işte tam da bunu hedefledik. Çocuklarımız, amatör sanatçılarımız kendi sergilerini açsın ve biz de daha çok kişinin sanata ilgi duymasına vesile olalım istiyoruz. Bu sergi de bunun en güzel örneği oldu" dedi

Protokol ve Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Serginin açılışını Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz birlikte yaptı. Törene okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş katılarak minik sanatçıların heyecanına ortak oldu.

Sergi Ziyaretçilerini Bekliyor

Kartepe’nin kültürel zenginliğini gözler önüne seren bu özel sergi, katılımcılardan tam not aldı. Minik sanatçıların bir yıl boyunca ilmek ilmek işlediği eserler, hafta boyunca Kartepe Sanat Evi’nde tüm sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.





