"Sürdürülebilir üretim artık bir zorunluluk"
Açılışın ardından gerçekleştirilen "Üretimde Sürdürülebilirlik" başlıklı panelde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sanayi ve çevre dengesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gebze'nin sanayi gücüyle birlikte çevresel sorumluluklarını da yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Büyükgöz, sürdürülebilir üretimin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade etti.
"15 yıl önce Gebze'de hava kirliliği sorunu vardı ama bugün artık o sorun yok. Biz dijital denetim sistemleriyle sanayinin dönüşümünü sağladık, kompost gübre üretim tesisleriyle atıkları geri dönüştürüyoruz, örtü altı tarım modeliyle gıda güvenliğini güçlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik kelimesinin arkasına iki kelime ekleyelim: Kim için ve nasıl üreteceğiz? Cevabı insansa, insanın havaya, suya, kaliteli toprağa sahip olma ihtiyacı var. Bunu insan için üreteceğiz."