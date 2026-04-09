Türkiye'nin ev sahipliğinde 80 bin katılımcıyla Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde Gebze'de sürdürülebilirlik konferansı gerçekleştirildi. Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "15 yıl önce Gebze'de hava kirliliği sorunu vardı ama bugün artık o sorun yok. Biz dijital denetim sistemleriyle sanayinin dönüşümünü sağladık, kompost gübre üretim tesisleriyle atıkları geri dönüştürüyoruz, örtü altı tarım modeliyle gıda güvenliğini güçlendiriyoruz" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesi, Gebze'de iklim politikalarının ele alındığı "COP31'e Doğru Gebze Konferansı" düzenlendi. Konferansın açılış oturumunda konuşan Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel yaklaşımın önemine dikkati çekerek, bu alandaki küresel işbirliklerinin artırılması gerektiğini vurguladı.









"Sürdürülebilir üretim artık bir zorunluluk"



Açılışın ardından gerçekleştirilen "Üretimde Sürdürülebilirlik" başlıklı panelde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sanayi ve çevre dengesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gebze'nin sanayi gücüyle birlikte çevresel sorumluluklarını da yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Büyükgöz, sürdürülebilir üretimin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade etti.



Başkan Büyükgöz, ilçede çevre kirliliğine karşı alınan önlemleri anlatarak, şunları kaydetti:



"15 yıl önce Gebze'de hava kirliliği sorunu vardı ama bugün artık o sorun yok. Biz dijital denetim sistemleriyle sanayinin dönüşümünü sağladık, kompost gübre üretim tesisleriyle atıkları geri dönüştürüyoruz, örtü altı tarım modeliyle gıda güvenliğini güçlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik kelimesinin arkasına iki kelime ekleyelim: Kim için ve nasıl üreteceğiz? Cevabı insansa, insanın havaya, suya, kaliteli toprağa sahip olma ihtiyacı var. Bunu insan için üreteceğiz."



