GEBZE TİCARET ODASI’NDA “AİLE ŞİRKETLERİNDE DÖNÜŞÜM VE ANAYASA” EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen “Aile Şirketlerinde Dönüşüm ve Anayasa Eğitimi” programı, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

GEBZE TİCARET ODASI'NDA 'AİLE ŞİRKETLERİNDE DÖNÜŞÜM VE ANAYASA” EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

09 Nisan 2026 Perşembe 09:38

Programa; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Barış Er ve Genel Sekreter Av. Arb. Sayın Çağrı Solak katıldı. Programın açılışında konuşan Başkan Aslantaş, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ve kurumsallaşmanın iş dünyası açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, bu tür eğitimlerin firmalara yol gösterici nitelik taşıdığını ifade etti.

Dr. Yılmaz Sönmez’in sunumlarıyla gerçekleştirilen eğitimde; aile şirketlerinde sürdürülebilirlik, kurumsallaşma süreçleri ve şirket anayasasının oluşturulmasının önemi kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, uygulamaya dönük örnekler ve güncel yaklaşımlar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.
Program, soru-cevap bölümü ve karşılıklı değerlendirmelerle tamamlanırken, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gebze Ticaret Odası olarak, üyelerin kurumsal gelişimine katkı sağlayan eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği vurgulandı. Eğitime katkı sunan Dr. Yılmaz Sönmez’e ve katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür edildi.



