Büyükşehir’le çamurdan sanata giden yolculuk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SEKA Kâğıt Müzesi bünyesinde gerçekleştirilen “Çamurdan Sanata” eğitim programının ikinci dönemi başladı. Çömlek atölyesinde düzenlenen eğitimlerde katılımcılar, çamurun sanata dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğreniyor.

08 Nisan 2026 Çarşamba 18:38

YARATICILIK VE ÜRETİM BİR ARADA

Eğitim programı kapsamında katılımcılar, temel teknikler doğrultusunda çamuru şekillendirerek kendi tasarımlarını oluşturuyor. Süreç boyunca ortaya çıkan eserler, gerekli aşamaların tamamlanmasının ardından fırınlanarak kalıcı hale getiriliyor. Toplam 4 hafta ve 4 ders olarak planlanan eğitim programı katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler sunarken, üretim sürecine de aktif katılım imkânı sağlıyor.

KENDİ ESERLERİNİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Atölye çalışmaları sayesinde katılımcılar, bireysel yaratıcılıklarını ortaya koyarak kendi eserlerini sanata dönüştürüyor. SEKA Kâğıt Müzesi’nde düzenlenen eğitim programı, kentin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sunmaya devam ediyor.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Söğüt'ten altyapı mesaisi: Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru kararı...
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları...
Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin...
İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ
Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam...
Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru...
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı yatırımlarının tamamlanarak üstyapı düzenlemelerine...

Haberi Oku