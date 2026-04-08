Büyükşehir’le çamurdan sanata giden yolculuk

YARATICILIK VE ÜRETİM BİR ARADA





Eğitim programı kapsamında katılımcılar, temel teknikler doğrultusunda çamuru şekillendirerek kendi tasarımlarını oluşturuyor. Süreç boyunca ortaya çıkan eserler, gerekli aşamaların tamamlanmasının ardından fırınlanarak kalıcı hale getiriliyor. Toplam 4 hafta ve 4 ders olarak planlanan eğitim programı katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler sunarken, üretim sürecine de aktif katılım imkânı sağlıyor.





KENDİ ESERLERİNİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR



Atölye çalışmaları sayesinde katılımcılar, bireysel yaratıcılıklarını ortaya koyarak kendi eserlerini sanata dönüştürüyor. SEKA Kâğıt Müzesi’nde düzenlenen eğitim programı, kentin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sunmaya devam ediyor.





