Başiskele'de 15 Temmuz Bilim Merkezi inşaatı hızla yükseliyor

Başiskele Belediyesi tarafından çocuklara temelden bilimsel çalışmaları deneyimleyerek ve eğlenerek öğrenme imkanı sunacak merkezin inşasında önemli aşamalar kaydedildi. Modern ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla ekipler, binanın zemin şap, tavan ve dış cephe kaplama işlemlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor.





Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik dev bir alanda yükselen merkez, zengin donanımıyla dikkati çekiyor. Proje kapsamında 480 metrekarelik bölümde bilim ve teknoloji deney alanları, çalışma atölyeleri ve planetaryum (gezegen evi) bulunacak.



Merkezde ayrıca 125 metrekarelik "İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi" inşa edilirken, veliler için de 110 metrekarelik bekleme ve dinlenme alanı oluşturuluyor.



Çalışmaların titizlikle yürütüldüğü tesiste; meydan, etkinlik alanları, çeşitli açık alan parkurları, mescit, bebek bakım odası ve diğer ıslak hacimlerin kurulumu da proje takvimine uygun şekilde ilerliyor. Dış cephe kaplama çalışmalarıyla estetik ve modern bir görünüme kavuşacak olan merkezin, planlanan sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.





