Başiskele'de 15 Temmuz Bilim Merkezi inşaatı hızla yükseliyor

Başiskele'de çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla projelendirilen 15 Temmuz Bilim Merkezi'nin yapımı devam ediyor.

08 Nisan 2026 Çarşamba 18:00

Başiskele Belediyesi tarafından çocuklara temelden bilimsel çalışmaları deneyimleyerek ve eğlenerek öğrenme imkanı sunacak merkezin inşasında önemli aşamalar kaydedildi. Modern ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla ekipler, binanın zemin şap, tavan ve dış cephe kaplama işlemlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor. 

Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik dev bir alanda yükselen merkez, zengin donanımıyla dikkati çekiyor. Proje kapsamında 480 metrekarelik bölümde bilim ve teknoloji deney alanları, çalışma atölyeleri ve planetaryum (gezegen evi) bulunacak. 

Merkezde ayrıca 125 metrekarelik "İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi" inşa edilirken, veliler için de 110 metrekarelik bekleme ve dinlenme alanı oluşturuluyor. 

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğü tesiste; meydan, etkinlik alanları, çeşitli açık alan parkurları, mescit, bebek bakım odası ve diğer ıslak hacimlerin kurulumu da proje takvimine uygun şekilde ilerliyor. Dış cephe kaplama çalışmalarıyla estetik ve modern bir görünüme kavuşacak olan merkezin, planlanan sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. 



İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Söğüt'ten altyapı mesaisi: Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru kararı...
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları...
Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin...
İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ
Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam...
Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru...
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı yatırımlarının tamamlanarak üstyapı düzenlemelerine...

Haberi Oku